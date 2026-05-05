Najbolje obučene na Met Gali: Poslije nje sve druge bio blam da izađu, a skijašica postidjela "zvijezde"

Met Gala je ove godine imala temu koja je dušu dala za kreativna rješenja, no, pojedini slavni su zakazali.

Izvor: Matt Crossick / Alamy / Profimedia

Već smo pisali o najgore obučenim slavnim ličnostima na Met Gali 2026, međutim, red je i da spomenemo one koji su se svojim stilom i kreativnošću istakli u odnosu na druge. Nakon burne noći, modni znalci i dalje se "koškaju" sa mišljenjima ko je zapravo odgovorio na zadatak "Fashion Is Art" ("Moda je umjetnost"), a iako se mišljenja razlikuju, ovih pet dana našlo se na svim listama najbolje obučenih:

Ema Čemberlen

Ema Čemberlen, mlada influenserka i voditeljka prva se pojavila na crvenom tepihu i mnogi su rekli - to je to, bolje da niko drugi ne izlazi nakon nje. Predivna Mugler toaleta ostavljala je utisak vodenih boja, i savršeno je grlila obline tamo gdje treba. Modni kritičari su bili saglasni - ovo je čista umjetnost!

Ne ali ona se pojavila prva i bila iz fazona gasi met galu, mene bi bilo sramota da uđem posle njehttps://t.co/tP1GEP6uvq — Joksi (@gangsta_kid)May 4, 2026

Čejs Infiniti

Zvijezda u usponu, Čejs Infiniti očarala je sve toaletom koja se "topi" u bojama. Iako je kroj jednostavana, hiljade šljokica i cirkona pažljivo je ušiveno kako bi se napravila optička iluzija koja nalikuje nečemu što viđamo na slikarskom platnu, a ne tako često na haljinama.

Anuk Jai

Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

O mladoj Anuk Jai smo vam već pisali. Ljepotica se na crvenom tepihu pojavila u efektnoj crnoj haljini, ali joj je titulu najbolje stilizovane donio način na koji je zaokružila čitavu priču. Ona se pojavila bronzanog lica, a čak joj je i kosa izgledala kao da je izlivena u bronzi, zbog čega je preko noći postala najkomentarisanija osoba sa Met Gale.

Izvor: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Ajlin Gu

Eileen Gu at Met Gala 2026!pic.twitter.com/dOALpQKfRn — Met Gala 2026 (@2026MetGala)May 4, 2026

Skijašica i Olimpijska šampionka Ajlin Gu možda je i najveće iznenađenje ove Met Gale. Ona se na crvenom tepihu pojavila u haljini koju bismo, u najmanju ruku, nazvali remek-djelom. Satkana od stotine i stotine staklenih balona, ona je ujedno i ispuštala balončiće od sapunice zbog čega je čitav autfit izgledao kao da je iz bajke. Svaka čast Ajlin, zadala si modnu lekciju i mnogo iskusnijim trendseterkama!

eileen gu’s wearing custom iris van herpen ‘airo’ dress with bubbles coming out of dress at the met galapic.twitter.com/ShAmgQgR60 — ✭ (@badestoutfit)May 5, 2026

Sabin Geti

Sabin Geti je čuvena švedsko-libanska dizajnerka nakita i ikona stila koja danas živi u Londonu. Ona se na Met Gali 2026 pojavila u unikatnoj ručno oslikanoj toaleti koju je sama napravila, a haljina savršeno oslikava njeno tijelo.