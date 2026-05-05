Najbolje obučene na Met Gali: Poslije nje sve druge bio blam da izađu, a skijašica postidjela "zvijezde"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Met Gala je ove godine imala temu koja je dušu dala za kreativna rješenja, no, pojedini slavni su zakazali.

Najbolje obučeni na Met Gali 2026 Izvor: Matt Crossick / Alamy / Profimedia

Već smo pisali o najgore obučenim slavnim ličnostima na Met Gali 2026, međutim, red je i da spomenemo one koji su se svojim stilom i kreativnošću istakli u odnosu na druge. Nakon burne noći, modni znalci i dalje se "koškaju" sa mišljenjima ko je zapravo odgovorio na zadatak "Fashion Is Art" ("Moda je umjetnost"), a iako se mišljenja razlikuju, ovih pet dana našlo se na svim listama najbolje obučenih:

Ema Čemberlen

Ema Čemberlen, mlada influenserka i voditeljka prva se pojavila na crvenom tepihu i mnogi su rekli - to je to, bolje da niko drugi ne izlazi nakon nje. Predivna Mugler toaleta ostavljala je utisak vodenih boja, i savršeno je grlila obline tamo gdje treba. Modni kritičari su bili saglasni - ovo je čista umjetnost!

Čejs Infiniti

Zvijezda u usponu, Čejs Infiniti očarala je sve toaletom koja se "topi" u bojama. Iako je kroj jednostavana, hiljade šljokica i cirkona pažljivo je ušiveno kako bi se napravila optička iluzija koja nalikuje nečemu što viđamo na slikarskom platnu, a ne tako često na haljinama.

Anuk Jai 

Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

O mladoj Anuk Jai smo vam već pisali. Ljepotica se na crvenom tepihu pojavila u efektnoj crnoj haljini, ali joj je titulu najbolje stilizovane donio način na koji je zaokružila čitavu priču. Ona se pojavila bronzanog lica, a čak joj je i kosa izgledala kao da je izlivena u bronzi, zbog čega je preko noći postala najkomentarisanija osoba sa Met Gale. 

Izvor: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Ajlin Gu

Skijašica i Olimpijska šampionka Ajlin Gu možda je i najveće iznenađenje ove Met Gale. Ona se na crvenom tepihu pojavila u haljini koju bismo, u najmanju ruku, nazvali remek-djelom. Satkana od stotine i stotine staklenih balona, ona je ujedno i ispuštala balončiće od sapunice zbog čega je čitav autfit izgledao kao da je iz bajke. Svaka čast Ajlin, zadala si modnu lekciju i mnogo iskusnijim trendseterkama!

Sabin Geti

Sabin Geti je čuvena švedsko-libanska dizajnerka nakita i ikona stila koja danas živi u Londonu. Ona se na Met Gali 2026 pojavila u unikatnoj ručno oslikanoj toaleti koju je sama napravila, a haljina savršeno oslikava njeno tijelo.

