Loren Sančez izazvala pažnju kontroverznom haljinom na Met Gali

Loren Sančez Bezos pronašla je inspiraciju za Met Galu u slici iz 19. vijeka.

Loren Sančez Bezos, supruga osnivača Amazona Džefa Bezosa, privukla je pažnju na Met Gali. Bivša novinarka zajedno sa svojim suprugom milijarderom sufinansira izložbu Kostimografskog instituta Metropolitan muzeja pod nazivom "Costume Art".

Sančez Bezos (56) izabrala je svedenu eleganciju, balsku haljinu bez bretela u tamnoplavoj boji, koju potpisuje Danijel Rouzberi za modnu kuću "Schiaparelli".

Haljina Loren Sančez, navodno, inspirisana je slikom "Portrait of Madame X", koju je naslikao Džon Singer Sardžent krajem 19. vijeka. Ona prikazuje američku pripadnicu visokog društva u provokativnoj haljini koja je izazvala skandal zbog toga koliko je bila "razgolićena". Zovu je "Mona Liza" "Metropolitan Museum of Art".

Priča iza "Potrait of Madam X"

Skandal iz 1884. godine oko slike "Portrait of Madame X", autora Džona Singera Sardženta, izbio je na "Pariskom salonu", gde je djelo proglašeno vulgarnim, nepristojnim i previše seksualizovanim. Razlog za to bio je prkosan stav modela, bleda put i haljina sa bretelom koja je smelo prikazana kako klizi sa njenog ramena. Model na slici bila je Virdžini Ameli Avenjo Gotro.

Negativne reakcije uništile su reputaciju Gotroove i navele Sardženta da napusti Pariz i preseli se u London kako bi obnovio svoju karijeru. Na originalnoj verziji slike jedna bretela crne haljine visila je spuštena niz rame, što su kritičari tumačili kao znak "lakog morala".

Zbog oštrih kritika, Sardžent je kasnije prepravio sliku tako da bretela stoji pravilno na ramenu. Ipak, godinama je držao sliku u svom ateljeu i odbijao da je proda. Na kraju ju je 1916. godine prodao Metropolitan Museum of Art, uz uslov da identitet žene na slici ostane prikriven.