Od vesterna do Oskara: Klint Istvud proslavlja 96. rođendan

Jedna od najvećih filmskih ikona svih vremena, Klint Istvud danas slavi 96. rođendan.

Glumac, reditelj i producent rođen je 31. maja 1930. godine u San Francisku, a iza sebe ima karijeru dugu više od šest decenija.

Iako ga publika najviše pamti po ulogama u vesternima i filmovima o „Prljavom Hariju“, njegov život krije brojne zanimljivosti koje nisu toliko poznate široj javnosti.

Jedna od njih je da je kao mladić služio vojsku u američkoj armiji prije nego što je zakoračio u svijet filma. Prvu veliku priliku dobio je 1959. godine u televizijskoj seriji "Rawhide", koja mu je otvorila vrata Holivuda.

Malo ko zna da je Klint Istvud jedno vrijeme bio i gradonačelnik grada Carmel by the Sea u Kaliforniji. Na toj funkciji proveo je dvije godine, od 1986. do 1988, pokazujući da ga zanimaju i politika i lokalna zajednica, a ne samo filmska industrija.

Još jedna zanimljivost jeste da su ga medicinske sestre po rođenju prozvale „Samson“, jer je imao više od pet kilograma i bio neobično krupna beba.

Tokom karijere osvojio je četiri Oskara, uključujući nagrade za režiju i najbolji film za "Unforgiven" i "Million Dollar Baby". Kao reditelj snimio je više od 40 filmova, među kojima su i "American Sniper", "Gran Torino" i "Sully".

Poznat je i po tome što je u filmskoj industriji stekao nadimak „One Take Clint“, jer rijetko snima veliki broj ponavljanja scena i preferira brz i efikasan rad na setu. Takav pristup donio mu je reputaciju jednog od najdisciplinovanijih reditelja u Holivudu.

I u desetoj deceniji života ostao je aktivan. Njegov najnoviji film, "Juror No. 2", prikazan je 2024. godine, čime je još jednom pokazao da godine nisu prepreka za stvaranje i rad.

Od „Čovjeka bez imena“ iz kultne trilogije Sergija Leonea do jednog od najnagrađivanijih reditelja moderne kinematografije, Klint Istvud ostaje simbol Holivuda čija karijera traje duže od 65 godina.

