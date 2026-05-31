logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Od vesterna do Oskara: Klint Istvud proslavlja 96. rođendan

Od vesterna do Oskara: Klint Istvud proslavlja 96. rođendan

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Jedna od najvećih filmskih ikona svih vremena, Klint Istvud danas slavi 96. rođendan.

Klint Istvud slavi 96. rođendan Izvor: Profimedia

Glumac, reditelj i producent rođen je 31. maja 1930. godine u San Francisku, a iza sebe ima karijeru dugu više od šest decenija.

Iako ga publika najviše pamti po ulogama u vesternima i filmovima o „Prljavom Hariju“, njegov život krije brojne zanimljivosti koje nisu toliko poznate široj javnosti.

Jedna od njih je da je kao mladić služio vojsku u američkoj armiji prije nego što je zakoračio u svijet filma. Prvu veliku priliku dobio je 1959. godine u televizijskoj seriji "Rawhide", koja mu je otvorila vrata Holivuda.

Malo ko zna da je Klint Istvud jedno vrijeme bio i gradonačelnik grada Carmel by the Sea u Kaliforniji. Na toj funkciji proveo je dvije godine, od 1986. do 1988, pokazujući da ga zanimaju i politika i lokalna zajednica, a ne samo filmska industrija.

Još jedna zanimljivost jeste da su ga medicinske sestre po rođenju prozvale „Samson“, jer je imao više od pet kilograma i bio neobično krupna beba.

Tokom karijere osvojio je četiri Oskara, uključujući nagrade za režiju i najbolji film za "Unforgiven" i "Million Dollar Baby". Kao reditelj snimio je više od 40 filmova, među kojima su i "American Sniper", "Gran Torino" i "Sully".

Poznat je i po tome što je u filmskoj industriji stekao nadimak „One Take Clint“, jer rijetko snima veliki broj ponavljanja scena i preferira brz i efikasan rad na setu. Takav pristup donio mu je reputaciju jednog od najdisciplinovanijih reditelja u Holivudu.

I u desetoj deceniji života ostao je aktivan. Njegov najnoviji film, "Juror No. 2", prikazan je 2024. godine, čime je još jednom pokazao da godine nisu prepreka za stvaranje i rad.

Od „Čovjeka bez imena“ iz kultne trilogije Sergija Leonea do jednog od najnagrađivanijih reditelja moderne kinematografije, Klint Istvud ostaje simbol Holivuda čija karijera traje duže od 65 godina.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Klint Istvud

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA