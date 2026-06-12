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Ko je zapravo pjevao dok su "Modelsice" otvarale usta

Ko je zapravo pjevao dok su "Modelsice" otvarale usta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Ivana Stamenković Sindi govorila je o počecima grupe "Models", vezi sa osnivačem sastava i odnosu sa Sandrom Meljničenko.

Sindi iskreno o grupi "Models": Nisam bila talentovana za pjevanje, naš adut bili su šou i kostimi Izvor: Youtube/printScreen

Nekadašnja članica popularne grupe "Models" Ivana Stamenković Sindi prisjetila se početaka svoje karijere i perioda kada je ovaj sastav bio među najzapaženijim na regionalnoj muzičkoj sceni.

Kako je istakla, uspjeh grupe nije se zasnivao isključivo na pjevačkim sposobnostima članica, već na spoju mode, muzike i scenskog nastupa.

"Nikada nisam bila nešto talentovana za pjevanje. Sam naziv grupe kaže – mi smo modeli. Mi smo modu promovisale kroz muziku. Bile smo nešto nalik 'Spice Girls', koje nisu bile vrsne pjevačice, više su bile šou i performans. Kod nas je bio važan šou, kostimi i sve ono što smo pravile. Moj glas se čuje u pjesmi 'Pare, pare', ali uglavnom su pjevale prave pjevačice", rekla je Sindi.

Dodala je da je veliki dio prvog albuma otpjevala Tanja Jovićević, dok su u projektu učestvovale i druge pjevačice koje nisu bile poznate široj javnosti.

Sindi je govorila i o tome kako je postala članica grupe, prisjećajući se audicije na koju je došla sa svega 17 godina.

"Došla sam na audiciju sa 17 godina i prošla sam. Vrba je bio dosta stariji od mene, 12 ili 13 godina, preveslao me je", kazala je ona.

Otkrila je da je upravo preko osnivača grupe započela svoju estradnu priču, a ubrzo nakon pojavljivanja uslijedila je i velika popularnost.

"Čim smo se pojavile, poslije dva-tri dana smo bukvalno postale poznate. Bilo je normalno i osuda, bilo je emisija protiv nas. Mi smo samo bile klinke, možda nam je tada i laskalo što nas pljuju. Nikoga nismo gledale kao konkurenciju", ispričala je.

Govoreći o vezi sa osnivačem grupe, navela je da je trajala pet godina, nakon čega su se njihovi putevi razišli.

"Poslije sam odrasla, imala sam neke druge poglede i rastali smo se", rekla je Sindi.

Tokom razgovora osvrnula se i na dugogodišnje spekulacije o odnosu sa bivšom članicom grupe Sandrom Meljničenko.

"Priče o Sandri su takođe pretjerane. Znalo se da će u nekom trenutku napustiti grupu, djevojka se prezasitila, nije više željela takav život. Znali smo sve unaprijed", rekla je ona.

Dodala je da sa Sandrom godinama nema kontakt, te da ne zna mnogo o njenom sadašnjem životu.

"Nije me zvala na svadbu. Prosto smo se udaljile, nemamo kontakt sa njom. Ona niti dolazi u Beograd niti je u kontaktu sa bilo kim. Vjerovatno živi neki svoj život tamo i ja joj želim zaista sve najljepše", zaključila je Sindi.

Izvor: Telegraf/ Mondo

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Models Sindi Models

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