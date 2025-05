"Nije me sramota": Bivša Modelsica i poslanica radi "kod Kineza"

Nevena Stamenković se zaposlila u kineskoj radnji, a sad je otkrila i koje su sve njene obaveze

Nekadašnja članica grupe Models i narodna poslanica Nevena Adžemović radi u kineskoj robnoj kući. Pjevačica koja je od 1999. godine harala muzičkom scenom sa rođenom sestrom Ivanom Stamenković Sindi, 2012. godine je bila izabrana za narodnu poslanicu u Skupštini Srbije.

Na toj poziciji je bila dvije godine, a onda se povukla iz javnog života i, u međuvremenu i razvela. Sada je otkriveno da radi u kineskoj robnoj kući, a sama Nevena je pričala i o obavezama koje ima na novom poslu.

"Zaposlila sam se, ima već mjesec dana. Super sam se uklopila, divni su Kinezi, super su me prihvatili, fenomenalno mi je ovdje. Ja nema šta nisam bila. Od pjevačice, preko narodne poslanice, sad do Kineza i ne stidim se toga! Ponosna sam na sve što sam radila", rekla je Nevena i otkrila kako je došla na ideju da se zaposli u kineskoj radnji.

"Sama sam došla na ideju. Obratila sam se jednoj divnoj ženi koja radi ovdje, gospođi Radmili, ona mi je šefica sada. Rekla sam joj da mi treba posao, odmah mi je rekla da sutradan mogu da dođem na probni rad koji traje nedjelju dana. Tako sam i uradila. Prošla taj plaćeni probni rad i evo me. Oduševili se i oni i ja, tako da eto me ovdje. Kolektiv je odličan, super sam se uklopila. Sama sam željela da se zaposlim, nisam htjela niko da mi pomaže".

Nevena je otkrila da vlasnik radnje misli da zna "ko je ona".

"Mislim da je ponosan zbog toga. Srećna sam u ovom kolektivu. Kinezi, vlasnici su fantastični i super smo se uklopili", rekla je Nevena i otkrila šta joj je sve u opisu posla.

"Ja slažem robu, nekad stavljam one zujalice, po potrebi radim i na kasi. Bukvalno radimo sve. Nema najteži dio posla, volim rad sa ljudima,svašta pitaju, svašta ih interesuje. Počevši od toga gdje se nešto nalazi, da li imamo u ponudi, da li može nešto da se vrati ili zamijeni...."

Pošto je u stalnom kontaktu sa ljudima, Nevena nam je otkrila i kako mušterije u prodavnici reaguju kad je prepoznaju.

"Pa, da, prepoznaju me. Kažu, jao, što ste vi meni poznati. Prosto ne mogu da vjerujem da me prepoznaju jer sam se svjesno davno povukla iz medija. Sad sam već u godinama kad očekujem unuče. Mislim, ne očekujem ga, ali priželjkujem i da se to desi. Sin ima 17 godina".

Nevena je otkrila Kuriru i da garderobu koju nosi nabavlja u radnji u kojoj radi, ali i da li se čuje sa nekadašnjim koleginicama iz grupe Models.

"Samo sam u kontaktu sa mojom sestrom Ivanom. Kada sam joj rekla da počinjem ovdje da radim maksimalno me je podržala".

