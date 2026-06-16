Ivana Peters je stavila tačku na bend koji ju je proslavio, otkrivši pozadinu odluke

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Ivana Petersprogovorila je o odluci da napusti grupu Tap 011 nakon više od tri decenije saradnje, ističući da je najviše zaboljelo razočaranje u ljude sa kojima je provela veliki dio života i karijere.

Vidi opis Ivana prvi put otkrila zašto je napustila Tap 011 nakon 32 godine Ivana Peters 22.8.1974. Ivana Peters Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/ivanapeters Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram / ivanapeters Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Bend danas nastupa u novom sastavu sa Gocom Tržan i pjevačicom Ivanom Vladović, dok je Ivana riješila da stavi tačku na zajednički rad sa nekadašnjim kolegama.

Govoreći u podkastu "Alter ego", pjevačica je priznala da ne osjeća krivicu zbog svega što se dogodilo, ali da je ostalo veliko razočaranje.

- Upravo to se i desilo, a sve ostalo je manje važno, da li ću ja da pravim pauzu i postavim svoj prvi projekat na noge. Imam iza sebe bend Negativ, koji je i dalje moj bend. Mi smo porodica i prijatelji. Ja sam tražila pauzu kako bih postavila svoj solo projekat na noge i da me publika ne pakuje u priču Tap ili Negativ, nego da to bude Ivana. Rekli su mi da imam punu podršku od njih i onda se dešavalo da nas zovu za isti grad, pa sam rekla da moramo da napravimo pauzu definitivno i onda je došlo do prekida komunikacije. Ja sam tražila pauzu, a onda su se oni povukli iz svih naših grupa za komunikaciju. Ostala sam sama. Poslije mjesec dana solo nastupa, na kojima sam pjevala dvije pjesme iz repertoara Tapa, njihov menadžer je kontaktirao mog producenta i menadžera sa zahtjevom da prestanem da ih pjevam. U suprotnom bih mogla da budem tužena. Tu se za mene priča završila.

Podsjetite se kako Tap 011 u jeku popularnosti:

- Milanu sam poslala poruku koja je sadržala samo jednu riječ - "Really?". Odgovor nikad nisam dobila. Niko me više ne iznenađuje od njega. To je to, ali šta da se radi, 30 i nešto godina - izgleda da sam ja bila iskrena u cijeloj priči, jer da su i oni ovo se ne bi desilo."

- Ne znam. Možda postoji još nešto za šta ja ne znam. Možda sam nekome stala na žulj. Iz mog ugla, ja sam tražila samo pauzu. Poslije sedam ili osam mjeseci mogli smo da nastavimo da idemo na turneju. Mogla sam čak i da uvedem drugu pjevačicu da uskoči dok ja završim svoje obaveze. Sve je moglo da se riješi na mnogo ljepši način. Ali da u ovim godinama dobijem neprijatelje među ljudima koje poznajem više od 30 godina – to nisam očekivala. To mi i dalje zvuči nestvarno.

Ivana je otkrila ko je zakazivao nastupe u Tapu.

- Raša, Gocin suprug, bio je menadžer. Postojala je neka firma preko koje su išli nastupi, Goca ima svoju firmu. Uglavnom su to bili gradski trgovi, otvaranja tržnih centara i veliki javni događaji. Iskreno, ja se u te stvari nikada nisam mnogo razumjela.

Ivana kaže da je bolno kada se poslije tri decenije nešto završi na takav način.

- Jeste. Ali ja sam potpuno mirna. Ne osjećam se ni krivom ni kao žrtva. Samo sam duboko razočarana. Nemam neprijatelje u životu. Tokom cijele karijere imala sam možda dva ili tri ozbiljnija konflikta. Vrlo lako praštam ljudima. Dovoljno je da neko bude iskren i da kaže: "Izvini." To je samo pokušaj povrede, ja ništa nisam ni izgubila ni dobila - nikad više neću pjevati sa njima.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se putevi Ivane Peters i Tap 011 razilaze. Pjevačica je bend napustila i 1999. godine kako bi se posvetila grupi Negativ i solo karijeri, da bi se sa nekadašnjim kolegama ponovo okupila 2021. godine.

Nakon novog rastanka, Ivana se u potpunosti posvetila svom projektu "Moja stvar", sa kojim nastupa širom Srbije.

(Nova.rs/MONDO)