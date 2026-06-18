Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur objavili prvu zajedničku fotku: Poznati par više ne krije vezu, ljubav cvjeta

Poznati glumački par podijelio je fotografiju psa Ljubice i podgrejao priču o njihovoj vezi.

Izvor: Marija Mladjen/ATAImages ATA / A. AHEL

Već danima se šuška o romansi Jelisavete Orašanin i 11 godina mlađeg Pavla Mensura, a sad su izgleda riješili da prestanu da se kriju.

Iako i dalje ne daju nikakve izjave za medije, najnoviji stori na Instagramu ih je odao. Naime, oboje su u isto vreme okačili fotografiu njenog psa Ljubice, gdje se jasno vidi kako životinju mazi muška ruka, dok su u pozadini ženska stopala.

Pogledajte fotografije:

Podsjetimo, Jelisaveta je u procesu razvoda od nekadašnjeg košarkaša Miloša Teodosića, a izvor je nedavno otkrio zbog čega ranije nisu stavili tačku na brak.

"Jelisaveta i Teo se nisu još zvanično razveli iako nisu zajedno sigurno više dvije godine. Brakorazvodna parnica je još u toku, a sporna je podjela imovine. Ona traži polovinu svega od zajedničke imovine i Teo s tim nema nikakav problem. Problem je nastao oko posebne imovine, jer Jelisaveta od njega zahtjeva i polovinu svega što je on zaradio i stekao i nakon njihovog formalnog razlaza.Od tada ima dvije godine, a kako je on sve to vrijeme radio i njegova primanja su bila mnogo veća od njenih, što je oduvijek i bio slučaj, tu je sad zakočilo. Vjerovatno će postići neki dogovor, ali zasad je tako. Da nema ovih Jelisavetinih zahtjeva, sve bi to bilo gotovo mnogo ranije", rekao je Kurirov izvor.