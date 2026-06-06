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Razvode se Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić? "On se iselio iz stana, ona ostala sa djecom"

Razvode se Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić? "On se iselio iz stana, ona ostala sa djecom"

Izvor mondo.rs
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Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić razvode se nakon devet godina

Razvode se Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Izvor: Lepa i Srecna

Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić su navodno donijeli odluku da se razvedu.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa djecom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička djeca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić vjenčali su se 2017. godine nakon samo šest mjeseci veze i važili su za jedan od skladnijih parova.

 Jelisaveta  je nedavno u intervjuu govorila o tome kako uspijeva da balansira između poslovnih i privatnih obaveza.

- Uvijek obje strane ispaštaju. Mnogo obaveza i privatan život, prijatelji, porodica, uža i šira rodbina, treninzi, ja imam raspored. Raspored je ključ, ali neka strana mora da pati u nekom danu.

S obzirom na to da je majka dvoje djece, glumica je je rekla šta je za nju, kao roditelja, najveći izazov.

Borba mi je svaki dan. Ja se iz dana u dan suočavam sa novim izazovima. Ćerka je krenula u školu, to mi je izazov. Sa matematikom se borimo - rekla je ona i otkrila da je za dobru organizaciju bitan i raspored koga se ona pridržava:

- Mene ne optereti. Ja bez rasporeda ne bih znala da funkcionišem. U raspored pišem i kafu sa drugaricama. Sve moje kume se šale sa mnom i kažu: “Upiši me u raspored”, sad je to već ušlo u naviku, znaju da ako ne upišem da nema šanse da se sjetim. Raspored mi mnogo znači.

(Blic, MONDO)

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Tagovi

jelisaveta orašanin Miloš Teodosić

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