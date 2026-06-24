Sin Dejvida Bekama dobio ulogu u gej drami o teniserima: Stiže film koji će uzburkati svijet

Romeo je dobio ulogu koja bi mogla da ga vine u zvijezde.

Izvor: Instagram printscreen / brooklynpeltzbeckham

Romeo Bekam, 23-godišnji sin Dejvida Bekama i Viktorije Bekam, ove godine će debitovati kao glumac. Nakon što je godinama gradio karijeru u svijetu mode, Romeo će se pojaviti u LGBTQ+ teniskoj drami "Forty Love", što predstavlja veliki iskorak u njegovom profesionalnom putu.

On je drugo najstarije od četvoro djece slavnog bračnog para.

O čemu govori film "Forty Love"?

Film režira poznati modni fotograf Pjer-Anž Karloti, dok iza produkcije stoji kompanija Studiocanal. Romeo, koji je godinama radio kao model za prestižne modne kuće poput Iv Sen Lorana i Balensijage, glumiće uz Pola Kiršera iz filma "The Animal Kingdom", Gijoma Kanea iz ostvarenja "Sink or Swim" i Benžamena Voazana, zvijezdu filma "The Stranger".

Radnja prati tenisku zvijezdu Sašu Gala, kog tumači Pol Kiršer, koji zajedno sa ocem neumorno trenira kako bi osvojio veliki trofej u Parizu. Međutim, dolazak novog rivala, kog igra upravo Romeo Bekam, mijenja sve.

Romeo Beckham to make his acting debut in romance ‘FORTY LOVE.’



It follows a tennis prodigy (Paul Kircher) who finds his world upended when a charismatic rival (Beckham) enters his life, forcing him to confront a challenge greater than any match: love.



(https://t.co/65OixiGh9a)pic.twitter.com/qWcjDI41GX — Film Updates (@FilmUpdates)June 22, 2026

"Prvi put se suočava sa protivnikom potpuno drugačije prirode – ljubavlju", navodi se u sinopsisu filma.

"Silom koja je podjednako uzbudljiva koliko i destabilizujuća, i daleko opasnija od svega sa čim se susreo na terenu.“

Producenti najavljuju emotivnu priču o odrastanju

Producent Igo Selinjak opisao je film:

"Senzualnu, romantičnu i duboko dirljivu bajku, kao i priču o odrastanju, koja govori o zahtjevima vrhunskog sporta i svemu što se krije ispod površine, a koju nose izvanredne glumačke izvedbe.“

Svoje viđenje projekta iznijela je i Kloe Marke, direktorka međunarodne prodaje u kompaniji Studiocanal.

"Karlotijev jedinstveni vizuelni izraz daje filmu posebnu oštrinu, a njegovo istraživanje žudnje, takmičenja i identiteta odjeknuće među publikom širom svijeta", rekla je ona.

Kada stiže premijera?

Drama "Forty Love" trebalo bi da stigne u bioskope širom Francuske 25. novembra ove godine.

(Mondo.rs)