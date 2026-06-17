Sin Dejvida i Viktorije Bekam proglašen krivim: Romeo mislio da je iznad zakona pa uslijedila kazna

Romeo Bekam je zbog prekršaja dobio kaznu, a sudija je bio izričit

Izvor: DAX TAMARGO / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dejvid i Viktorija Bekam nikako da odahnu kada je riječ o problemima sa djecom. Taman što se stišao skandal sa najstarijim sinom Bruklinom, objavljena je reklama pred Svjetsko prvenstvo u fudbalu, koju su mnogi ocijenili kao "jeftin udarac“ upućen njegovim roditeljima.

Sada je na red došao i mlađi, Romeo, kojeg je krajem prošle godine zaustavila policija jer je koristio mobilni telefon tokom vožnje.

Izvor: Ig romeobeckham

Na suvozačevom mjestu u "poršeu" 911, čija je vrijednost najmanje 100.000 funti, sjedila je ženska osoba koja je takođe gledala u svoj telefon, dok joj je u krilu bio pas koji nije bio propisno obezbijeđen.

U svojoj izjavi, policajac je naveo da je Bekam bio "ometen", i da nije imao odgovarajuću kontrolu nad skupocjenim sportskim automobilom zbog svega što se dešavalo u automobilu-

"Dok sam prolazio pored vozila sa njegove lijeve strane, pogledao sam udesno i primijetio psa koji nije bio obezbijeđen kako sjedi u krilu putnice“, napisao je u svojoj izjavi.

Izvor: Instagram/romeobeckham

"Žena je gledala na dolje i držala mobilni telefon. Pogledao sam vozača. Vidio sam da je i njemu glava bila pognuta i da je izgledalo kao da gleda u mobilni telefon koji je držao nisko u krilu, blizu donjeg dijela volana. Mogao sam da vidim da palčevima skroluje po uređaju".

Policajac je potom zaustavio Bekama i razgovarao s njim, navodeći da mu je dao "savjete u vezi sa neobijezbeđenim teretom, odnosno psom“.

Pravilo 57 britanskog Saobraćajnog pravilnika (Highway Code) propisuje da psi u vozilu moraju biti "na odgovarajući način obezbijeđeni".

Vozač može biti krivično gonjen zbog upravljanja vozilom bez pune kontrole ili zbog nepažljive vožnje ako se procjeni da životinja odvlači pažnju ili negativno utiče na kvalitet vožnje.

Policija navodi da mu je pružena mogućnost da plati novčanu kaznu i pohađa kurs za podizanje svijesti vozača kako bi izbegao sudski postupak zbog korišćenja telefona u automobilu, ali da nije odgovorio na tu ponudu.

Sud odlučio o kazni

Sud je saopštio da Bekam nije dostavio izjašnjenje o krivici nakon što mu je dopis poslat na adresu njegovog luksuznog stana u jugozapadnom dijelu Londona, pa je prošlog četvrtka proglašen krivim na osnovu policijskih dokaza.

Na Sudu za prekršaje u Vestminsteru prošlog četvrtka Bekam je osuđen zbog toga što kao vozač nije imao odgovarajuću kontrolu nad vozilom. Izrečena mu je novčana kazna od 440 funti i tri kaznena poena na vozačkoj dozvoli.

Sudija Filip Džordan naložio mu je i da plati 130 funti sudskih troškova, kao i dodatnih 176 funti na ime zakonske naknade za žrtve krivičnih djela.

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Pogledajte 01:06 Viktorija Bekam Izvor: Instagram/victoriabeckham Izvor: Instagram/victoriabeckham

(Kurir.rs/MONDO)