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Rajder lista Lenija Kravica u Beogradu: Bijele ruže, svijetli namještaj i vegansku hranu:

Rajder lista Lenija Kravica u Beogradu: Bijele ruže, svijetli namještaj i vegansku hranu:

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Leni Kravic stigao je u Beograd pred koncert na Ušću. Tražio je bijele ruže, svijetao bekstejdž, vegansku hranu i vrhunsku tehničku produkciju.

Leni Kravic rajder lista za koncert u Beogradu Izvor: Michele Nucci/LiveMedia / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Planetarna muzička zvijezda Leni Kravic doputovao je juče u Beograd uoči velikog koncerta na Ušću koji će održati večeras, a odmah po sletanju na aerodrom zaputio se na tajnu proslavu na kojoj je bio do sitnih časova. 

Nakon toga srpski paparaci uslikali su ga u pratnji tima, a muzičar je bio više nego raspoložen, te je mahao fotografima i pokazivao znak mira, iako su pojedini članovi njegove pratnje pokušali da ga sakriju od bliceva.

Sada je otkrivena i njegova rajder lista koja obuhvata tehničke uslove na koncertu, ali i izgled prostora u kojem će boraviti prije izlaska pred publiku.

Kravic, kako se navodi, posebnu pažnju posvećuje kvalitetu zvuka, ishrani, odmoru i atmosferi u bekstejdžu, zbog čega je organizacija njegovog nastupa zahtijevala detaljne pripreme.

Svijetli tonovi i bijele ruže u bekstejdžu

Prostor iza scene trebalo je da bude uređen jednostavno, bez suvišnih detalja, ali istovremeno dovoljno udobno da pjevaču omogući odmor i pripremu pred koncert.

Kravic je navodno tražio namještaj u svijetlim tonovima, kao i posebnu prostoriju namijenjenu isključivo relaksaciji i koncentraciji prije nastupa.

Na njegovoj listi našlo se i svježe cvijeće, a posebno bijele ruže, koje bi trebalo da doprinesu mirnoj i prijatnoj atmosferi iza scene, navodi Informer.

Na meniju lagana i veganska hrana

Leni Kravic godinama je poznat po zdravom načinu života i disciplini kojoj ostaje dosljedan čak i tokom zahtjevnih turneja. Upravo zbog toga njegov meni u Beogradu čine uglavnom lagani, organski i veganski obroci.

Organizatori su morali da obezbijede svježe voće i povrće, cijeđene sokove, organske čajeve, domaći med i kvalitetnu kafu.

Muzičar, koji i u sedmoj deceniji privlači pažnju odličnom fizičkom formom, više puta je govorio o značaju pravilne ishrane i redovnog vježbanja, pa ne iznenađuje što su takvi zahtjevi dio njegove koncertne rutine.

Posebni zahtjevi za binu i ozvučenje

Najveći dio priprema odnosio se na tehničku produkciju, jer Kravic insistira na kvalitetnom zvuku i precizno usklađenoj rasvjeti.

Za njegov nastup bilo je potrebno obezbijediti razglas koji može da iznese snažan spoj roka, fanka i soula, po kojem je poznat tokom čitave karijere.

Bonus video:

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02:12
Stiven Sigal: O Holivudu
Izvor: MONDO/Marina Cvetković
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

(Informer.rs/MONDO)

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Leni Kravic

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