Džeremi Klarkson ima rak: Priznao saradnicima u novoj epizodi rijalitija o farmi

Britanski voditelj i novinar Džeremi Klarkson (66) šokirao je javnost priznanjem o bolesti

Izvor: pritnscreen/youtube/The Jonathan Ross Show

Britanski voditelj i novinar Džeremi Klarkson (66) otkrio je da mu je dijagnostikovan agresivan oblik raka, što je saopštio u posljednjim epizodama pete sezone serije "Clarkson's Farm".

Nekadašnji domaćin emisija "Top Gear" i "The Grand Tour" podijelio je potresne vesti sa svojim saradnicima Čarlijem i Kalebom Kuperom, sa kojima vodi Diddly Squat u Kotsvoldsu.

Klarkson je u seriji, koja je snimana od kraja 2024. do septembra 2025. godine, otkrio da mu je rak dijagnostikovan u maju 2025.

Uoči objavljivanja posljednjih epizoda, oglasio se na Instagramu i u emotivnom videu poručio da će publici biti veoma teško da gleda.

"Stižu ozbiljne vesti iz "Clarkson's Farm". Obično se trudimo da serija bude mirna, šarmantna i vedra, ali posljednje dvije epizode, koje izlaze večeras, nisu ništa od toga. Teške su za gledanje. Zaista, zaista teške", rekao je.

U jednoj od scena, trojica saradnika razgovaraju o planovima, kada im voditelj iznenada saopšti šokantnu vijest.

Klarkson se naslonio u stolici i, dok se borio da zadrži prisebnost, rekao:

- Imam rak.

Šokirani Kaleb ga je odmah upitao gde se rak nalazi, ali Klarkson nije želeo da otkriva detalje.

"Gdje se nalazi, to se nikoga ne tiče. Znam za dijagnozu još od maja".

Prema pisanju britanskih medija, riječ je o raku prostate. Klarkson je kasnije objasnio da je bolest otkrivena u ranoj fazi, ali da je riječ o agresivnom obliku.

"Imao sam pregled još u maju. Posle biopsije potvrđeno je da imam rak i da je agresivan, ali je otkriven veoma rano", rekao je on.

Izvor: pritnscreen/youtube/Amazon Prime Video UK & IE

Voditelj je objasnio da će zbog liječenja morati da napravi pauzu usred najvažnijeg dijela sezone na farmi.

"Nadao sam se da ćemo završiti žetvu pa da krenem na terapije, ali sve će se dogoditi usred posla", priznao je.

Njegov saradnik Kaleb odmah mu je pružio podršku.

"Čuvaj se i uradi sve što treba. Ako ti bilo šta zatreba, samo pozovi", poručio mu je.

Klarkson je otkrio i da ga očekuje operacija, zbog koje će neko vreme morati da miruje.

U jednoj od emotivnijih scena razgovarao je sa partnerkom Lizom Hogan i prijateljima o zdravstvenim problemima koji su ga zadesili tokom prethodne godine.

"Godinu sam započeo sa koronarnom bolešću srca, a završavam je sa rakom", rekao je.

Izvor: pritnscreen/youtube/Amazon Prime Video UK & IE

Kasnije je prikazan i u bolničkom krevetu, gdje je priznao da liječenje nije prošlo baš po planu.

"Neke stvari tokom terapije su pošle po zlu. Biću ovdje još neko vrijeme. Ne znam šta će se dalje dogoditi. Ako sve bude uspješno, videćemo se u šestoj sezoni. Ako ne bude, nećemo. Čuvajte se", poručio je gledaocima.

Podsjetimo, Klarkson je već 2024. godine završio u bolnici zbog ozbiljnih problema sa srcem. Tada su ljekari otkrili da mu je jedna arterija potpuno začepljena, nakon čega mu je ugrađen stent koji mu je spasao život.

Uprkos novoj teškoj dijagnozi, Klarkson nastavlja sa poslovnim obavezama, a potvrđeno je da će popularna serija "Clarkson's Farm" dobiti i šestu sezonu, čije će snimanje biti prilagođeno njegovom oporavku.

(Telegraf.rs/MONDO)