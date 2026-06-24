Popularni pjevač nedavno je prvi put stao na ludi kamen i par očekuje prinovu.

Izvor: Instagram/sashakovacevic

Pjevač Saša Kovačević godinama radi preko firme "SK Music" na čelu koje je njegov brat Radomir. S obzirom da je Saša jedan od najtraženijih mladih pjevača, nije ni čudo što je zarada firme ogromna, o čemu svjedoče podaci iz APR-a.

Prema dostupnim informacijama, tokom 2025. godine firma "SK Music" je imala prihode od skoro 36 miliona dinara, ali i rashode od 24 miliona. Nakon oporezivanja, njima je ostala dobit od 10 i po miliona dinara, što je oko 87.600 evra.

Pogledajte stan u kom živi:

Prethodne, 2024. godine, prihodi su bili 45 i po miliona dinara, a zaključili je sa neto dobitkom od oko 28 miliona, što je oko 233.000 evra.

Studio i restoran

Saša Kovačević ima uspješnu karijeru, ali njegovi prihodi novca nisu samo od pjevanja. Pjevač ima svoj muzički studio i u njemu ne snima samo on. Saša iznajmljuje ovaj studio, pa tako mnoge njegove kolege tu stvaraju svoje hitove.

Pored toga ima i restoran na Novom Beogradu, koji godinama uspješno radi i od kojeg ozbiljno dobro zarađuje.

Jedan je od najzgodnijih na estradi

Saša nosi titulu jednog od najzgodnijih pjevača, a jednom prilikom je otkrio kako mu to polazi za rukom.

- Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vježbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života - ispričao je pjevač svojevremeno.

Pogledajte kako Saša izgleda pridržavajući se ovog režima:

Vidi opis Saša Kovačević jedan od najbogatijih pjevača: Samo 2025. godine zaradio više od 85.000 evra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sashakovacevic/Printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/markovukotic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 13 / 13

(Blic / MONDO)