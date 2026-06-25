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Biljana Čekić se oglasila iz bolnice: Evo kako se osjeća nakon teške saobraćajne nesreće

Biljana Čekić se oglasila iz bolnice: Evo kako se osjeća nakon teške saobraćajne nesreće

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Biljana Čekić se oglasila iz bolnice nakon teške saobraćajne nesreće.

Prva fotografija glumice Biljane Čekić iz bolnice Izvor: Instagram printscreen/ cekiicbiljana

Glumica Biljana Čekić, koja se proslavila ulogom Dare u filmu "Dara iz Jasenovca" imala je saobraćajnu nesreću u mjestu Verići kod Banjaluke, a sada se nalazi na bolničkom liječenju.

Nakon što je zbrinuta i počela sa oporavkom od povreda, mlada glumica dobila je i prvi poklon od dragih ljudi koji su joj došli u posjetu.

Ona je, podsjetimo, izgubila kontrolu na automobilom u mjestu Verići kod Banjaluke kad je probila zaštitnu ogradu i sletjela s mosta. U automobilu su s njom bile još dvije devojke i one su zadobile lakše povrede.

"Hvala puno na podršci. Dobro sam. Trenutno nisam u stanju da dajem nikakve izjave. Međutim, vidim da se piše svašta. Sve u svemu, dobro sam, u bolnici sam i oporavljam se. Ne mogu hodam zbog preloma, to jest napuknuća karlice, što je normalno. Ali oporavljam se iz dana u dan i biću dobro", poručila je glumica nakon nesreće, koju očekuje oporavak od najmanje tri do šest mjeseci.

Biljana Čekić se proslavila tumačeći naslovnu ulogu u istorijskoj drami "Dara iz Jasenovca", reditelja Predraga Gage Antonijevića, gdje je prikazala lik male Dare, koja u logoru smrti bije bitku za goli život. Rođena je 2007. godine u selu Srefila kod Kozarske Dubice. Biljana je nedavno proslavila 18. rođendan, a veliku ulogu je dobila nakon kastinga prije više od šest godina.

Film "Dara iz Jasenovca" je prvi srpski film koji je nominovan za prestižnu nagradu Zlatni globus, i to u svim kategorijama! Ovo ostvarenje Gage Antonijevića je iste godine bilo i naš kandidat za američkog Oskara.

(Kurir/ MONDO)

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