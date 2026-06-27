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Sergej Ćetković važi za jednog od najskromnijih pjevača, a ovoliko je zaradio: Isplivali podaci o poslovanju u 2025.

Sergej Ćetković važi za jednog od najskromnijih pjevača, a ovoliko je zaradio: Isplivali podaci o poslovanju u 2025.

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Sergej Ćetković prošle godine je zaradio dva miliona dinara.

Zarada Sergeja Ćetkovića Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Popularni pjevač Sergej Ćetković godinama je jedan od najpopularnijih u regionu, čije hitove slušaju sve generacije i koji ima koncerte u najveći dvoranama širom Balkana. 

Sergej je svoju popularnost dobro i unovčio, te sa suprugom i kćerkama živi u porodičnoj kući na Vračaru. Na istoj adresi je registrovana i njegova firma, preko koje posluje duže od 15 godina.

Tokom 2025. godine Sergejeva firma je ostvarila bruto prihode od oko 73 i po miliona dinara, ali i rashode veće od 70 miliona.

Nakon oporezivanja i ostalih obaveznih troškova, ostala mu je čista neto dobit od oko dva miliona dinara, što je oko 17.000 evra.

Podsjetimo, Sergej važi za jednog od najvećih humanitaraca i najskromnijih pjevača na javnoj sceni, koji vrlo rijetko govori o novcu. Ipak, jednom prilikom je priznao kakve planove ima.

"Svi mi maštamo o nekom biznisu koji će nam olakšati život po stare dane. Volio bih da jednog dana otvorim jedan mali urbani hotel, ali ko zna na koju će nas stranu život odvesti. Volio bih da kupim nekretninu u Beogradu."

(Nova/ MONDO)

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