Izdvojili smo najskladnije parove sa javne scene, a mnogi od njih svakodnevno oduševljavaju publiku svojom ljubavnom pričom.

Izvor: ATA/Antonio Ahel

Domaća javna scena može se pohvaliti mnogim ljubavnim pričama, međutim, malo je estradnih parova koji su uspjeli da sačuvaju kvalitetan odnos. Nema sumnje da je brak zajednica koja zahtijeva brojne kompromise kako bi postojao sklad, a neke estradne zvijezde su upravo u tome uspjele.

Izdvojili smo najskladnije parove sa javne scene, a mnogi od njih svakodnevno oduševljavaju publiku svojom ljubavnom pričom.

Zorica i Kemiš

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš vjenčani su već više od četiri decenije i imaju ćerku. Pjevačica je prije harmonikaša imala tri braka i dobila troje djece. Njih dvoje su prošle godine organizovali veliku svadbu povodom obnove bračnih zavjeta, a Zorica je jednom prilikom otkrila je kako su se upoznali.

"Kemiš i još dvojica kolega takmičili su se koji će prvi da me zavede. Nisam se ja tu ništa pitala. Bila sam mlada i svježe razvedena, lak plijen. I Kemiš je mislio da će da udari recku, i udario je. Ipak, ostao je malo duže sa mnom", rekla je Brunclikova u emisiji "Dobro veče, Srbijo".

Lepa Brena i Boba Živojinović

Lepa Brena i Boba Živojinović započeli su svoju ljubavnu priču 1986. godine, a vjenčali su se 1991, a i danas važe za najpopularniji jugoslovenski par.

Vidi opis Ovo su najskladniji parovi na estradi: Neki traju i po 4 decenije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Lepa Brena Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Lepa Brena Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/ Lepa Brena/screenshot Br. slika: 10 10 / 10

"Kad sam srela Bobu, dopala mi se njegova spontanost i iskrenost i znala sam da kao i ja nema mnogo vremena za gubljenje, jer su naše karijere tada bile u zenitu. Rekla sam sebi - sad ili nikad!", izjavila je jednom prilikom Brena za domaće medije, dok je Boba ovako opisao njihovo upoznavanje:

"Brena je prišla i rekla mi: 'Gdje si ti svih ovih godina?' To je bio sudbinski susret."

Aca Ilić i Biljana Jevtić

Estradni bračni par Aca Ilić i Biljana Jevtić poznaje se od davne 1983. godine, a zajedno su od 1986. Preživjeli su mnogo lijepih i manje lijepih trenutaka, ali su uvijek ostali zajedno.

Baš zbog toga, progovorili su za medije o dugovječnosti braka, načinu na koji su oni uspjeli da sačuvaju porodicu i žive bez skandala.

"Jednostavno mislim da se ljudi nađu. Ja sam imao sreću da imam ovakvog životnog saputnika. Muškarci vole da prećute takve stvari, ne žele da se otvore. Kad se nađu dvije srodne duše, teško je da brak opstane. Na tom životnom bingu ja sam izvukao sedmicu. Preživjeli smo sve izazove, a najveći izazov je bio odgovoriti i preživjeti sve priče, spletke... Ima ljudi koji vole tuđu sreću, ali ima i onih koji to ne vole. Ljudi kad hoće da traju u dvoje, naći će način da traju, kada neće, imaće milion izgovora za to", rekao je Aca svojevremeno.

Viki Miljković i Dragan Tašković Taške

Nakon što su se više od 10 godina zabavljali, Viki Miljković i Dragan Tašković Taške su 2007. godine riješili da ljubav krunišu brakom. Odnos folk pjevačice i njenog supruga kompozitora i harmonikaša odolijeva svim izazovima. Imaju sina Andreja. Njih dvoje se, inače, bave i zajedničkim privatnim poslom.

Željko Joksimović i Jovana Joksimović

Željko Joksimović i Jovana Joksimović su se vjenčali 2012. godine. On je jedan od najuspješnijih regionalnih muzičara i kompozitora, dok je Jovana dugogodišnje televizijsko lice. Par ima troje djece.

Vidi opis Ovo su najskladniji parovi na estradi: Neki traju i po 4 decenije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: K1/ Youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: K1/ Youtube Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: K1/ Youtube Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: K1/ Youtube Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: K1/ Youtube Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: K1/ Youtube Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: K1/ Youtube Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: K1/ Youtube Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: K1/ Youtube Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: K1/ Youtube Br. slika: 10 10 / 10

Aca Sofronijević i Kosana Sofronijević

Poznati harmonikaš Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana Sofronijević često ističu porodične vrijednosti. Njihova veza se ne eksponira pretjerano, ali se u medijima navode kao primjer stabilnog braka bez estradnih turbulencija. Par je nedavno dobio dijete, a Aca je jednom prilikom za Kurir istakao koliko je srećan.

Vidi opis Ovo su najskladniji parovi na estradi: Neki traju i po 4 decenije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 16 / 16

"Navikavamo se, oduševljen sam, mama je super, kao da se nije porodila, raspoloženi smo, spavamo na smjenu. Osjećam tu ljubav, mnogo sam joj pričao i svirao dok je bila u stomaku. Odmah smo se prepoznali kad je ona otvorila oči, to je ljubav za cijeli život, još jedno srce mi je izraslo, toliku ljubav imam da ne znam šta da radim. Svi kažu da liči na mene, vidjećemo", rekao je on na proslavi povodom rođenja deteta.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović su u braku od 2018. godine. Ona je jedna od najtraženijih pjevačica , dok Filip dolazi iz poznate sportsko-muzičke porodice Živojinović. Njihov brak često je u fokusu medija, ali bez ozbiljnijih kontroverzi. Par ima dvoje djece.

Zdravko Čolić i Aleksandra Čolić

Zdravko Čolić i njegova supruga Aleksandra Čolić jedan su od najdugovječnijih brakova na regionalnoj muzičkoj sceni.

Vjenčali su se 2001. godine. Čolić je decenijama velika zvijezda, ali privatni život drži daleko od medijske pompe. Imaju dvije ćerke, Unu i Laru.

Vidi opis Ovo su najskladniji parovi na estradi: Neki traju i po 4 decenije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel / ATA Images Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Antonio Ahel / ATA Images Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Antonio Ahel / ATA Images Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Antonio Ahel / ATA Images Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Antonio Ahel / ATA Images Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Antonio Ahel / ATA Images Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Kurir/ MONDO)