Kara je priznala detalje romanse o kojoj su mnogi spekulisali posljednjih godina.

Izvor: Ilona Ignatova/Shutterstock/Profimedia/Image Press Agency / SplashNews.com

Kara Delevinj priznala je da je zaista postojalo nešto između nje i Amber Herd, otkrivajući da su postale prisnije tokom Amberinog razvoda od Džonija Depa.

Glumica je progovorila o svemu u najnovijoj epizodi emisije "The Louis Theroux Podcast", gdje je voditelj pomenuo Džonijevu navodnu ljubomoru prema njoj.

Kara kaže da se ništa romantično nije dešavalo dok je njih troje radilo na filmu "London Fields", ali ističe da to nije spriječilo Džonija da ga ljubomora potpuno izludi. Prema Karinim riječima, romansa je počela tek nakon što su Amber i Džoni stavili tačku na svoj odnos.

Ona kaže da su ona i Amber bile bliske već duže vrijeme prije nego što su postale prisnije tokom razvoda.

Kara je tvrdila da se Amber viđala i sa drugim ljudima — što je navelo Luisa da pomene Ilona Maska, na šta je Kara jednostavno odgovorila: "Eto ti".

Vidi opis Slavna manekenka priznala vezu sa bivšom Džonija Depa Grajms pred Met Gala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Vogue Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia/Gene Blevins Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia/EVGA/LUAR Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Futurism Br. slika: 10 10 / 10

Amber i Ilon su se zabavljali s prekidima nakon njenog raskida sa Džonijem 2016. godine, dok je ogorčeni raskid Džonija i Amber na kraju eksplodirao njihovim blokbaster suđenjem za klevetu 2022. godine.

Vidi opis Slavna manekenka priznala vezu sa bivšom Džonija Depa Amber Herd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Matteo Chinellato/Shutterstock Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Ilona Ignatova/Shutterstock Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: magicinfoto/Shutterstock Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Andrea Raffin/Shutterstock Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: youtube/sky news Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/Law&Crime network Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/screenshot/Sunrise Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/Sunrise Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/screenshot/Sunrise Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/Sunrise Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/E! News Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: The Late Late Show with James Corden. Br. slika: 14 14 / 14

Kara se takođe osvrnula na sopstveni put sa se*sualnošću... prisjetivši se kako je osramoćeni filmski mogul Harvi Vajnstin upozorio da "nikada neće uspjeti" u Holivudu ako ljudi budu mislili da je gej — što je stvar u koju je, kako kaže, vjerovala godinama.

(Mondo.rs)