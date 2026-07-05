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Dženifer Aniston napravila haos u novoj vezi zbog Breda Pita: Ne zaboravlja bivšeg ni 20 godina nakon razvoda

Dženifer Aniston napravila haos u novoj vezi zbog Breda Pita: Ne zaboravlja bivšeg ni 20 godina nakon razvoda

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Glumica Dženifer Aniston i dalje je u kontaktu sa bivšim suprugom Bredom Pitom.

Dženifer Aniston zbog Breda Pita ima veliki problem s novim dečkom Izvor: Youtube printscreen/ ELLE UK

Glumica Dženifer Aniston, čini se, ima nesuglasice sa svojim dečkom Džimom Kertisom zbog bivšeg supruga, Breda Pita. 

Njenom novom partneru navodno nije prijatno što je glumačka zvijezda i dalje u kontaktu sa svojim bivšim, ali uprkos tome ona želi da svi budu bliži.

"Džen vrlo pažljivo bira šta javno govori i tačno je znala koju poruku šalje tako toplo govoreći o Bredu. To je bio njen način da pokaže da nema zaostalih ljutnji i da je iskreno srećna zbog njega", rekao je holivudski izvor za New Idea, osvrćući se na lijepe riječi koje je Aniston podijelila o Pitu.

"U idealnom scenariju našli bi se u restoranu ili njenom omiljenom baru u zapadnom Holivudu, negdje poput Sunset Towera ili San Vincente Bungalova, na tajnom večernjem izlasku. Džen misli da je vrijeme da se svi nađu jer ovih dana Pita doživljava kao davno izgubljenog brata. Ne želi da propusti ono što bi moglo i trebalo da bude toplo prijateljstvo među njima", dodao je insajder.

I dok Aniston želi da bude bliža sa svojim bivšim, Kertis to želi nešto manje od nje.

"On insistira na tome da nije ljubomoran, ali, budimo iskreni, ako iko može da učini muškarca ljubomornim, to bi bio Bred Pit. Džim iz prve ruke zna koliko je boli Džen prošla zbog te veze i teško mu je da shvati zašto bi htjela da drži vrata otvorenim za bilo kakvo prijateljstvo", istakao je izvor.

Bred Pit i Dženifer Aniston upoznali su se 1994. godine, a vezu su započeli četiri godine kasnije. Vjenčali su se 2000, a razveli 2005. godine. Godinama nisu bili viđeni zajedno, sve do 2020. godine, kada su se ponovo sastali na dodjeli SAG nagrada, pokazujući javnosti da su i dalje u dobrim odnosima.

O prijateljstvu s Pitom nakon razvoda Dženifer je progovorila i tokom gostovanja u radijskoj emisiji "SiriusXM". "Bred i ja smo prijatelji. Razgovaramo i nema ničeg čudnog, osim što su svi vjerovatno gledali i željeli da bude tako ili su pretpostavljali da je tako", naglasila je zvijezda serije "Prijatelji".

Inače, Pit je od 2022. godine u vezi s Ines de Ramon, a Aniston je 2025. godine potvrdila vezu s Kertisom i od tada ne krije koliko uživa u društvu svog izabranika.

Izvor: Nova/ MONDO

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Bred Pit Dženifer Aniston

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