Umjesto klasičnog prijema, Tejlor Svift i Trevis Kelsi organizovali su luksuznu tombolu za goste. Saznajte kako su se dijelili Cartier satovi i Chevrolet iz 1970.

Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA

Tejlor Svift i Trevis Kelsi nisu organizovali samo obično vjenčanje nego su svoju proslavu pretvorili u nezaboravno veče igara upotpunjeno luksuznom tombolom, na kojoj su se kao nagrade dijelili skupocjeni satovi marke Cartier i klasični automobil. Par se vjenčao trećeg jula 2026. godine na raskošnoj ceremoniji u njujorškom Medison Skver Gardenu, a slavlje koje je uslijedilo bilo je sve samo ne obično.

Umjesto tradicionalnog svadbenog prijema, mladenci su za svojih otprilike hiljadu gostiju organizovali interaktivnu zabavu. Izvori su otkrili kako su zvanice tokom večeri učestvovale u raznim igrama, čime su skupljali listiće za tombolu i priliku za osvajanje niza vrijednih nagrada.

U galeriji pogledajte prve fotografije s vjenčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:

Vidi opis Tejlor Svift i Trevis Kelsi priredili nesvakidašnje slavlje sa luksuznom tombolom Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Instagram/helloohollywood Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printscreen/Instagram/helloohollywood Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Printscreen/Instagram/helloohollywood Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printscreen/Instagram/helloohollywood Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printscreen/Instagram/helloohollywood Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printscreen/Instagram/helloohollywood Br. slika: 6 6 / 6 AD

Bio je to potez koji je osigurao da se gosti ne samo dobro zabave, već i da s vjenčanja odu s poklonima koji daleko nadmašuju uobičajene zahvalnice.

Među nagradama se našlo nekoliko satova marke Cartier, kao i više dizajnerskih torbica, ali predmet koji je ukrao svu pažnju bio je Chevrolet Chevelle iz 1970. godine. Ovaj klasični imao je prigodnu registarsku pločicu "JUST&T MRD", a radi se o istom modelu oldtajmera u kojem se par vozio na svom prvom dejtu u javnosti, još u septembru 2023. godine.

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Obožavatelji pjevačice dobro se sjećaju trenutka kada je nakon utakmice napustila stadion Arrowhead u tom vintidž kabrioletu s Trevisom, a taj prizor je postao jedan od simbola početka njihove veze. Nije poznato se s proslave odvezao u vrijednom automobilu, ali jasno je da se mladenci nisu šalili kada su u pitanju bili pokloni za goste.

Sam obred vjenčanja održan je pred brojnim poznatim licima u slavnoj dvorani Medison Skver Garden. Ceremoniju je vodio glumac i prijatelj para, Adam Sendler, dok je brat pjevačice, Ostin Svift, bio njen "Man of Honor", a brat sportiste, Džejson Kelsi, kum. Mlada i mladoženja nosili su kreacije Kristijana Diora šivene po mjeri.