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Blejk Lajvli bijesna jer nije pozvana na vjenčanje Tejlor Svift: Nije bilo mjesta za bivšu prijateljicu

Blejk Lajvli bijesna jer nije pozvana na vjenčanje Tejlor Svift: Nije bilo mjesta za bivšu prijateljicu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Blejk Lajvli je očajna zbog izostanka sa spiska zvanica na vjenčanju Tejlor Svift.

blejk lajvli nije pozvana na vjenčanje tejlor svift Izvor: Youtube printscreen/Eiriks/X/fedeeesversion/Printscreen

Nezadovoljstvo i povrijeđenost Blejk Lajvli izlaze na vidjelo nakon što se nije našla na spisku zvanica za vjenčanje svoje nekada veoma bliske prijateljice Tejlor Svift. Njih dvije su nekada bile toliko bliske i nerazdvojne da je Blejk izabrala Tejlor za kumu svojim trima ćerkama, koje ima sa suprugom Rajanom Rejnoldsom.

Međutim, to prijateljstvo, koje se činilo neraskidivim, raspalo se nakon što je Tejlor na neprijatan način uvučena u pravni spor između Blejk Lajvli i Džastina Baldonija. Izvor za Dejli mejl navodi da je Lajvlijeva bijesna i povrijeđena.

"Blejk je tužna i pomalo ljuta. Zapravo, jako je ljuta. To prijateljstvo je ionako već bilo gotovo, ali ako je i postojala neka nada da se pomire, sada je više nema. Više nikada neće biti prijateljice", rekao je dobro upućeni izvor.

Isti izvor navodi da je zvijezda serije "Tračara" žarko željela da ide na vjenčanje.

"Loše se osjećaš kada te tako isključe. Potajno se nadala da je, uprkos svemu, njihova zajednička prošlost dovoljna da dobiju pozivnicu, ali stvari se nisu tako odigrale", objasnio je izvor.

Čak je i Karli Klos, za koju se dugo pričalo da je u svađi sa Tejlor, dobila pozivnicu za vjenčanje zajedno sa svojim suprugom. Ipak, to nije pošlo za rukom Blejk Lajvli, koja je dan prije same svadbe viđena stotinama milja daleko od Njujorka.

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"Medison skver garden prima više od 20 hiljada ljudi. Ako Blejk ne bude tamo, niko ne može da kaže da nije bilo dovoljno mjesta za nju", zaključio je izvor za Dejli mejl.

Izvor: 24.hr/ MONDO

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Tagovi

Blejk Lajvli Tejlor Svift vjenčanje

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