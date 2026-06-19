Trenutno je mnogo aktivnosti u vili Tejlor Svift na Rod Ajlandu.
Madison Skver Garden očigledno nije bio prvi izbor Tejlor Svift i Trevisa Kelsija za svadbeno slavlje, strani mediji izvještavaju da je prvobitni plan bio sjeverno od Njujorka.
Prije nekoliko mjeseci pojavili su se izvještaji da će se proslava održati u odmaralištu Ocean House u Rod Ajlandu. Izvori kažu da je par rezervisao datum – 13. jun – što nije slučajnost, jer su to omiljene cifre Tejlor Svift.
Isplivali novi detalji o svadbi: Tejlor Svift promijenila lokaciju slavlja
Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba
Tamošnji mediji su malo istraživali i saznali da je u okviru svadbenog prijema bio planiran i veliki vatromet. Međutim, sredinom maja, kompanija za vatromet koja je bila zadužena za šou dobila je obavještenje da je događaj otkazan i premješten u Njujork. Što se razloga tiče, rečeno je da je par odustao nakon što se u javnosti saznalo za lokaciju.
Premještanje u Madison Square Garden i sumnje o tajnom vjenčanju
Madison Square Garden je sada mjesto gdje će Tejlor i Trevis organizovati ogromnu zabavu 3. jula za veliko društvo prijatelja i porodice. Sve više izgleda da se samo vjenčanje neće održati u Gardenu, već na nekom intimnijem mjestu.
Sada dolazi najzanimljiviji dio. Obično, kada je samo vjenčanje odvojeno od svadbenog prijema, ceremonija vjenčanja se održava prva. Ako su Tejlor i Trevis planirali da slave 13. juna, da li je ceremonija vjenčanja već bila organizovana, i ako jeste, da li su već zvanično stupili u brak?
Dešavanja na Rod Ajlandu podgrijavaju glasine
Kako prenosi TMZ, trenutno je mnogo aktivnosti u vili Tejlor Svift na Rod Ajlandu, koja se nalazi nedaleko od odmarališta Ocean House.
Za sada su u kući prisutne isključivo žene, tako da bi to moglo biti djevojačko veče, ili možda čak nešto mnogo značajnije.
(Mondo.rs)