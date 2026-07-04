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Udala se Tejlor Svift, svijet bruji o njenoj vjenčanici: Centar Njujorka blokiran zbog svadbe

Udala se Tejlor Svift, svijet bruji o njenoj vjenčanici: Centar Njujorka blokiran zbog svadbe

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Tejlor Svift i Trevis Kelsi su se vjenčali u tajnosti, a svijet bruji o njenoj vjenčanici iz Dior modne kuće.

Udala se Tejlor Svift Izvor: Instagram/killatrav/X/fedeeesversion/Printscreen

Tejlor Svift i Trevis Kelsi su se vjenčali, a sa velikim brojem gostiju su slavili do ranih jutarnjih sati i uživali u zabavi, prenose strani mediji. 

Slavna pjevačica Tejlor Svift i zvanično je izgovorila sudbonosno "da" Trevisu Kelsiju, a sve je organizovano u najvećoj tajnosti.

Selena Gomez, Điđi Hadid i Bredli Kuper bili su među posljednjim zvanicama koje su napustile ceremoniju para u Medison Skver Gardenu oko 1 sat ujutru, prenosi Page Six.

Najbliži prijatelji pjevačice, uključujući njenu najbolju prijateljicu iz djetinjstva Abigejl Anderson, Selenu Gomez, Điđi Hadid i Eda Širana, takođe su bili dio ovog glamuroznog događaja. Poznate ličnosti napuštale su Medison Skver Garden u različito vrijeme tokom večeri.

Tom Brejdi bio je jedan od prvih poznatih gostiju koji je otišao ranije, a ubrzo za njim i Džordž Stefanopulos.

Jedna od najvećih misterija u vezi sa vjenčanjem Tejlor Svift i Trevisa Kelsija riješena je svega nekoliko trenutaka nakon što su izgovorili sudbonosno "da", a tiče se odabira vjenčanice i odijela za mladence. Magazin People saznaje da su i mlada i mladoženja za svoj veliki dan nosili unikatne kreacije modne kuće Christian Dior Haute Couture.

Njihove vjenčane kombinacije osmislio je Džonatan Anderson, koji je blisko sarađivao sa parom na njihovom izgledu. Tejlorina vjenčanica posebno je značajna jer predstavlja prvu visoko modnu vjenčanicu koju je Anderson kreirao za jednu svjetski poznatu zvijezdu.

Svoje venčane kombinacije upotpunili su cipelama izrađenim po mjeri modne kuće Christian Louboutin, dok je Tejlor izgled zaokružila nakitom kuće Cartier.

Dok su fanovi mjesecima nagađali kakvu će vjenčanicu Tejlor nositi do oltara, odgovor je na kraju stigao iz jedne od najprestižnijih modnih kuća na svijetu – kroz unikatnu Dior kreaciju napravljenu posebno za najiščekivaniji modni trenutak u njenom životu.

Izvor: Superžena/ MONDO

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Tejlor Svift vjenčanje vjenčanica

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