Ljubavna priča najpoznatijeg fudbalskog Vikinga: Ovoj poruci lijepe Norvežanke Holand nije mogao da odoli

Kako je jedna poruka pretvorila Erlinga Holanda u porodičnog čovjeka i zašto ova skandinavska romansa ruši sve estradne klišee? Pročitajte!

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Iako važi za najsurovijeg napadača današnjice, Holand je priznao da je u privatnom životu zapravo on bio „ulovljen“ kada mu je Isabel prva poslala poruku.

je priznao da je u privatnom životu zapravo on bio „ulovljen“ kada mu je Isabel prva poslala poruku. Isabel je i sama igrala fudbal, pa Holand ističe da mu njeno savršeno razumijevanje sportskog pritiska i života u inostranstvu pruža najveći oslonac.

Rođenje sina u decembru 2024. godine i podrška porodice omogućili su Holandu da ima zdrav balans i da potpuno isključi pritisak terena kada je kod kuće.

Kada ga gledate na terenu, Erling Holand djeluje kao nezaustavljiva sila. Sa svojih 194 centimetra visine, zastrašujućom brzinom i hladnokrvnošću pred golom, napadač Mančester sitija i norveške reprezentacije s pravom je na društvenim mrežama dobio nadimke „Robot“, „Kiborg“ i „Terminator“. Navijači se često šale da je programiran u laboratoriji samo sa jednim ciljem – da uništava protivničke odbrane.

Međutim, kada se svjetla stadiona ugase, ovaj surovi fudbalski Viking postaje dokaz da čak i najjače mašine imaju slabu tačku. Njegova ljubavna priča sa sunarodnicom Isabel Haugseng Johansen ruši sve klasične klišee o vezama modernih fudbalera i manekenki, a preokret koji se krio iza njihovog upoznavanja iznenadio je mnoge.

Prvi korak na domaćem terenu: Ko je koga zapravo „ulovio“?

Dok su mnogi mislili da je slavni golgeter iskoristio svoju svjetsku slavu kako bi osvojio lijepu Norvežanku, Holand je u intervjuima za domaće medije otvoreno, kroz smijeh, priznao da je situacija bila potpuno obrnuta. Naime, na ljubavnom terenu, „Terminator“ je zapravo bio ulovljen.

Erling i Isabel su odrasli u istom malom gradu, Brineu na jugozapadu Norveške. Oboje su odmalena bili dio lokalne sportske zajednice i trenirali su fudbal u istom klubu – Brine FK (on u muškoj, ona u ženskoj selekciji). Iako su se znali iz viđenja sa terena, varnice nisu planule odmah.

Haland i devojka Isabel

Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Pravi preokret se desio kada je Isabel odlučila da preuzme inicijativu i pošalje mu poruku na telefon.

„Igrala je za isti klub za koji sam i ja igrao. Dakle, ona je mene prva zapazila i napravila prvi korak, a ne ja nju“, priznao je Holand za norvešku državnu televiziju NRK.

Zajednički jezik koji „Mašina“ najviše cijeni

Prava veza počela je da se razvija tek nakon što je Holand napustio Norvešku i počeo da gradi veliku karijeru u inostranstvu, najprije u njemačkoj Borusiji Dortmund. Isabel mu je redovno dolazila u posjetu, a fudbaler je istakao da mu je kod nje najviše prijao upravo zajednički jezik koji rijetko s kim može da pronađe. „Sve je mnogo lakše jer ona savršeno razumije fudbal, pritisak i sve što ide uz ovaj posao“, objasnio je Erling.

Isabel, koja uspješno gradi svoj put u svijetu mode i dizajna nakita, ujedno je bila i odlična fudbalerka, a u norveškim medijima je ostalo zabilježeno da je njeno glavno oružje na terenu bila upravo – brzina.

Haland i devojka Isabel

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Par je u decembru 2024. godine dobio prvo dijete, sina, što je fudbalskom mađioničaru donijelo potpuno novu ulogu u životu. Holand često ističe da mu je porodica pomogla da postane još bolji na terenu, jer mu upravo Isabel i sin omogućavaju da, kada dođe kući, potpuno „isključi mozak“ i ne razmišlja o fudbalu.

Na ovogodišnjem prvenstvu, navijači su primijetili još jedan dirljiv detalj na njegovom dresu – umjesto samo „Haaland“, za reprezentaciju nastupa sa natpisom „Braut Haaland“, što je ponosna posveta njegovoj majci, nekadašnjoj uspješnoj sportistkinji Gri Mariti Braut.

Dok na mrežama i dalje pljušte mimovi o njegovim „robotskim“ proslavama golova, ova jednostavna, iskrena priča iz malog norveškog grada dokazuje da je, iza kulisa, Erling Holand samo običan momak koji je imao sreće da mu stigne prava poruka u pravo vrijeme. Pogledajte mladi par u galeriji slika.

Vidi opis Ljubavna priča najpoznatijeg fudbalskog Vikinga: Ovoj poruci lijepe Norvežanke Holand nije mogao da odoli Haland i devojka Isabel Haland i devojka Isabel Erling Haland Haland i devojka Isabel Haland i devojka Isabel Halandova devojka Isabel Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Lepa i srećna/Mondo)