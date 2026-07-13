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Napustio Beograd i pronašao mir: Oliver Mandić uživa u svom raju na Tari

Napustio Beograd i pronašao mir: Oliver Mandić uživa u svom raju na Tari

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Oliver Mandić napustio je Beograd i stvorio luksuzno imanje na Tari, gdje uživa u miru i prirodi pored Zaovinskog jezera.

Oliver Mandić sada živi na Tari Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Poznati muzičar Oliver Mandić zamijenio je život u Beogradu mirom na planini Tari. Na imanju koje je naslijedio od oca i dede, tik uz obalu Zaovinskog jezera, napravio je veliki i luksuzan kompleks gdje sada provodi najviše vremena.

Na svom prostranom zemljištu podigao je četiri velike kuće od po 450 kvadrata, a sve su izgrađene u tradicionalnom planinskom stilu.

Pošto se plac nalazi blizu same vode, Mandić je napravio i pontonski most dug oko dvadeset metara kako bi lakše dolazio do čamca. Takođe, pošto je Zaovinsko jezero poznato kao hladno i nepredvidivo, taj dio obale je obilježio bovama da bi kupanje bilo bezbjedno.

Iako danas uživa u ovom prelijepom imanju, Oliver kaže da je prije 25 godina imao sasvim drugačije planove za ovaj prostor.

"Prije 25 godina, kada sam započeo obnovu imanja na dedovini, planirao sam da napravim centar u kome će se okupljati umjetnici različitog profila: muzičari, glumci, baletski igrači, slikari... Tada sam imao 45 godina i bio sam u punoj snazi. Danas, kad sam sve završio, imam skoro 70 godina i nemam snage niti volje da se više bavim time", rekao je on svojevremeno za medije.

Inače, Oliver Mandić već decenijama uživa u braku sa 22 godine mlađom Majom Kozlicom sa kojom je stupio u vezu kada je imala samo 18 godina.

On je u tom periodu bio u vezi sa glumicom Katarinom Radivojević, a mnogi su očekivali da će par ubrzo izgovoriti sudbonsno "da". Ipak, pjevač je zbog Maje Katarinu izbacio iz stana.

Sa Majom, koja je danas jedna od direktorki Beogradskog sajma, dobio je kćerku i pronašao porodični mir.

(Mondo.rs)

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