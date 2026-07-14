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Poznata influenserka pala sa 27. sprata u Dubaiju: Stravična smrt pod velom misterije, policija pokrenula istragu

Poznata influenserka pala sa 27. sprata u Dubaiju: Stravična smrt pod velom misterije, policija pokrenula istragu

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Influenserka Kauana Bilhar iz Brazila preminula je nakon što je pala sa 27. sprata nebodera u Dubaiju, navela je njena majka Darla Bilhar.

Influenserka preminula nakon pada sa zgrade u Dubaiju Izvor: Instagram/kauanabilhar

Influenserka Kauana Bilhar ostala je na mjestu mrtva nakon pada sa 27. sprata. Imala je samo 27 godina.

Brazilski medij Globo piše da je u trenutku nesreće sa njom bila njena vjerenica, ali i da nadležni organi još nisu utvrdili da li je njena smrt bila samoubistvo, nesrećan slučaj ili ubistvo.

Globo takođe prenosi da je pažnju javnosti privukla glasovna poruka koju je vjerenica Barbara poslala nakon njene smrti, u kojoj se navodno čuje kako je zamolila prijatelja za pomoć, ističući da Kauanini roditelji ne smiju da saznaju šta se dogodilo.

Ovako je izgledala influenserka Kauana Bilhar:

Ožalošćena majka otputovala je u Dubai kako bi razgovarala sa istražiteljima i organizovala prevoz tela nazad u Brazil.

- Ne postoje riječi kojima bi mogla da se opiše praznina koju si ostavila za sobom. Danas više nisi pored mene, kako sam sanjala, ali ćeš zauvijek živjeti u meni. Beskrajno te volim, djevojčice moja. Do dana kada ćemo se ponovo sresti“, navela je njena majka Darla Bilhar.

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Tagovi

influenseri Dubai

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