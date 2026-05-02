Koliko zaista zarađuju pjevači, influenseri i rijaliti zvijezde: Isplivala istina, nije sve kao što se čini

Zarada najviše zavisi od popularnosti, sezone i vrste nastupa, a većina predstavlja da inkasira više novca od realnih primanja.

Na prvi pogled, život na estradi ili generalno na javnoj seni djeluje kao neprekidni niz luksuznih putovanja, skupih automobila i brzog novca. Društvene mreže dodatno podgrijavaju taj utisak fotografije sa egzotičnih destinacija i brendirana garderoba, koji stvaraju sliku o zaradi koja daleko premašuje prosječne standarde. Ipak, realnost je često znatno složenija.

Kada su pjevači u pitanju, zarada najviše zavisi od popularnosti, sezone i vrste nastupa. Velika imena poput Zdravka Čolića, Svetlane Cece Ražnatović, Dragane Miković, Ace Lukasa mogu da uzmu i nekoliko desetina hiljada evra po večeri, posebno tokom ljetnjih turneja i praznika.

Međutim, iza tih cifara stoje ozbiljni troškovi: bend, menadžment, produkcija, marketing i logistika. Na kraju, neto zarada često bude znatno manja nego što javnost pretpostavlja.

Primjer za to je Aca Lukas, koji je u više navrata govorio o velikim honorarima, ali i o troškovima koji prate takav nivo karijere.

"Ljudi vide cifru, ali ne vide koliko toga ide dalje", izjavio je jednom prilikom, aludirajući na čitav tim koji stoji iza svakog nastupa.

Influenseri

Influenseri zarađuju na drugačiji način. Neki od njih su Bogdan Ilć, iliti Baka Prase, Zorana Jovanović i mnogi drugi.

Saradnje sa brendovima, sponzorisane objave i kampanje mogu donijeti ozbiljan novac, ali samo za mali procenat najuspješnijih. Većina mikro-influensera dobija proizvode ili simbolične honorare, dok kontinuirana zarada zahteva stalnu aktivnost i održavanje publike na platformama poput Instagrama i TikToka. Često su na meti kritika, zbog glamuroznog života, putovanja i uživanja u luksuzu koje prikazuju na društvenim mrežama.

Saradnje u kojima se pregovara o honorarima variraju. Prema dostupnim informacijama,većina influensera ima cenovnike usluga, a kreiranje videa na TikToku gde je forma kraća, ali zahteva posebnu kreativnost, može da donese zaradu od nekoliko stotina, ili za seriju videa nekoliko hiljada evra. Na Jutjubu, situacija je slična, s tim da se radi o dužim klipovima, gde se cijene takođe kreću do nekoliko hiljada evra.

Uslovi saradnje su individualni i prilagođavaju se specifičnostima influensera. Iz agencije, klijentima često savjetuju da se zahtjevi influensera, koji se tiču njihove autentičnosti, poštuju, jer to donosi korist i samom brendu koji se reklamira.

Rijaliti zvijezde

Rijaliti zvijezde kao što su Maja Marinković, Miljan Kulić, Stanija Dobrojević, često ulaze u projekte sa unapred definisanim honorarima, ali njihova dugoročna zarada zavisi od toga da li uspeju da kapitalizuju popularnost nakon izlaska iz programa.

Nekima to pođe za rukom kroz reklame i javne nastupe, dok drugi brzo padnu u zaborav.

Odricanje

Stručnjaci sa kojima su razgovarali mediji ističu da je najveći mit upravo ideja lake i brze zarade.

"Estrada jeste unosna za vrh piramide, ali većina učesnika zapravo vodi neizvjestan i nestabilan finansijski život", objašnjavaju sagovornici iz industrije.

U eri digitalne vidljivosti, granica između uspeha i iluzije nikada nije bila tanja. I dok publika i dalje sanja o glamuru, oni koji su deo tog svijeta znaju da iza reflektora često stoji mnogo više rada i odricanja nego što se na prvi pogled vidi.

