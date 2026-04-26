Teški dani za američkog tenisera Tejlora Frica koji se oporavlja od povrede koljena.

Izvor: Dylan Buell / Getty images / Profimedia/Instagram/moorrgs

Američki teniser Tejlor Fric raskinuo je dugogodišnju vezu sa poznatom influenserkom Morgan Ridl. Atraktivna plavuša je navodno stavila tačku na ovu romansu, a tome u prilog i njena objava sa Instagrama.

Ona je obukla majicu sa natpisom: "Najbolja bivša djevojka na svijetu" i tako javno potvrdila da je kraj. Ova njena objava je usijala društvene mreže, a poznati par nije želio da izlazi u javnost sa izjavama.

Morgan Riddle in latest IG post:



'World's Best Ex Girlfriend'pic.twitter.com/bZ4l7NIIkL — Bastien Fachan (@BastienFachan)April 25, 2026

Oni su bili jedan od najpoznatijih parova u svijetu sporta, a vezu su započeli 2020. godine. Morgan je Tejlora vjerno pratila na svim turnirima i redovno objavljivala sadržaj na društvenim mrežama gdje je prati preko pola miliona pratilaca. Amerikanka gradi karijeru kao model i ako je suditi po njenim objavama, jako dobro joj ide.

Ona već duži vremenski period nije kačila fotografije sa poznatim teniserom i trenutno na njenom profilu dominiraju objave sa snimanja.

Vidi opis Poznata influenserka javno ostavila Tejlora Frica: Poslije 6 godina se raspala velika ljubavna romansa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: instagram/printscreen/moorrgs Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: instagram/printscreen/moorrgs Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: instagram/printscreen/moorrgs Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: instagram/printscreen/moorrgs Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: instagram/printscreen/moorrgs Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: instagram/printscreen/moorrgs Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: instagram/printscreen/moorrgs Br. slika: 11 11 / 11

Teški dani za Tejlora Frica

Amerikanac proživljava teške dane karijere jer je već duže vrijeme van terena zvog povrede i očekuje se da propusti cijelu sezonu na šljaci. Posljednji meč je odigrao u Majamiju gdje ga je zaustavio Jirži Lehečka.

"Ovo je prelomni momenat. Rekli smo da ćemo vidjeti poslije Majamija šta će biti. Ako ne bude velikog napretka, možda je prava odluka da usporimo i da se oporavim potpuno. Ako postoji dio sezone koji mi ne smeta da propustim onda je to dio na šljaci. Još uvijek pazim na svoje koljeno. Neki dani su bolji od drugih, ali nisam siguran zbog čega. U Dalasu recimo nisam imao nikakve probleme na turniru, dobro sam se kretao, a onda se sve promijenilo tokom priprema za Indijan Vels, kao da se dogodilo isto kao u Melburnu", rekao je Fric prošlog mjeseca i od tada nije istupao u javnost.

BONUS VIDEO: