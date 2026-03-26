logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Britanska influenserka doživjela strašnu nesreću: Pala s balkona i slomila kičmu na 24 mjesta

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Britanska influenserka Bet Klug u teškom je stanju nakon pada tokom odmora na Tajlandu.

Britanska influenserka Bet Klug pala s balkona Izvor: Instagram/bethklug10

Britanska influenserka Bet Klugbori se za život nakon stravičnog pada s hotelskog balkona u popularnom tajlandskom ljetovalištu Pataja. Ona je zadobila je teške povrede, uključujući lom kičme na čak 24 mjesta.

Prema dostupnim informacijama koje je objavio Mirror, Bet, koja dolazi iz Grimsbija u Linkolnširu, pala je s balkona svoje sobe na četvrtom spratu u ranim jutarnjim satima 15. marta. Pala je na betonsku saksiju za biljke, a silina udarca ostavila ju je nepokretnom - nije mogla da pomjera ruke.

Hitne službe pronašle su je kako leži na žbunju uz 22-spratnu zgradu, u teškim bolovima. Okolnosti nesreće još uvijek nisu potpuno razjašnjene, a policija istražuje slučaj i pregleda snimke nadzornih kamera.

Radnik obezbjeđenja hotela opisao je dramatičan trenutak:

"Dok sam bio na dužnosti, čuo sam jak udarac, kao da je nešto veliko palo. Kada sam došao da provjerim, zatekao sam osobu koja je pala i zapomagala za pomoć. Odmah sam obavijestio nadležne'', rekao je.

Bet je hitno prevezena u bolnicu, gdje se i dalje nalazi u teškom stanju. Njeni prijatelji u Velikoj Britaniji pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava za liječenje i povratak kući.

Njena prijateljica Kim Lajal istakla je koliko je situacija ozbiljna.

''Bet ima osiguranje, ali bez policijskog izvještaja ne mogu da započnu isplate. Ambasada pokušava da ubrza proces. U strašnim je bolovima i uopšte ne može da pomijera ruke - potpuno su uništene'', rekla je.

Prijateljica Ana Mohamed, koja ju je posjetila u bolnici u Pataji, opisala je stanje još dramatičnijim i moli za pomoć.

"Bet je teško povrijeđena i hitno joj je potrebna medicinska pomoć. Leđa su joj slomljena na 24 mjesta, ne može da koristi ruke i trpi jake bolove. Pokušavamo da pronađemo način da je što prije vratimo kući".

Pataja, poznata kao ''Grad grijeha'', već godinama privlači turiste zbog noćnog života, barova i kontroverzne reputacije. I dok mnogi posjetioci tamo traže zabavu, ovakvi tragični incidenti ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti u jednoj od najposećenijih destinacija na Tajlandu.

Istraga je u toku, a porodica i prijatelji nadaju se brzom oporavku i povratku Bet u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Pogledajte još fotografija Bet:

(Kurir.rs/MONDO)

Tagovi

influenseri nesreća Tajland

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA