Britanska influenserka doživjela strašnu nesreću: Pala s balkona i slomila kičmu na 24 mjesta

Britanska influenserka Bet Klug u teškom je stanju nakon pada tokom odmora na Tajlandu.

Izvor: Instagram/bethklug10

Britanska influenserka Bet Klugbori se za život nakon stravičnog pada s hotelskog balkona u popularnom tajlandskom ljetovalištu Pataja. Ona je zadobila je teške povrede, uključujući lom kičme na čak 24 mjesta.

Prema dostupnim informacijama koje je objavio Mirror, Bet, koja dolazi iz Grimsbija u Linkolnširu, pala je s balkona svoje sobe na četvrtom spratu u ranim jutarnjim satima 15. marta. Pala je na betonsku saksiju za biljke, a silina udarca ostavila ju je nepokretnom - nije mogla da pomjera ruke.

Hitne službe pronašle su je kako leži na žbunju uz 22-spratnu zgradu, u teškim bolovima. Okolnosti nesreće još uvijek nisu potpuno razjašnjene, a policija istražuje slučaj i pregleda snimke nadzornih kamera.

Radnik obezbjeđenja hotela opisao je dramatičan trenutak:

"Dok sam bio na dužnosti, čuo sam jak udarac, kao da je nešto veliko palo. Kada sam došao da provjerim, zatekao sam osobu koja je pala i zapomagala za pomoć. Odmah sam obavijestio nadležne'', rekao je.

Bet je hitno prevezena u bolnicu, gdje se i dalje nalazi u teškom stanju. Njeni prijatelji u Velikoj Britaniji pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava za liječenje i povratak kući.

Njena prijateljica Kim Lajal istakla je koliko je situacija ozbiljna.

''Bet ima osiguranje, ali bez policijskog izvještaja ne mogu da započnu isplate. Ambasada pokušava da ubrza proces. U strašnim je bolovima i uopšte ne može da pomijera ruke - potpuno su uništene'', rekla je.

Prijateljica Ana Mohamed, koja ju je posjetila u bolnici u Pataji, opisala je stanje još dramatičnijim i moli za pomoć.

"Bet je teško povrijeđena i hitno joj je potrebna medicinska pomoć. Leđa su joj slomljena na 24 mjesta, ne može da koristi ruke i trpi jake bolove. Pokušavamo da pronađemo način da je što prije vratimo kući".

Pataja, poznata kao ''Grad grijeha'', već godinama privlači turiste zbog noćnog života, barova i kontroverzne reputacije. I dok mnogi posjetioci tamo traže zabavu, ovakvi tragični incidenti ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti u jednoj od najposećenijih destinacija na Tajlandu.

Istraga je u toku, a porodica i prijatelji nadaju se brzom oporavku i povratku Bet u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Pogledajte još fotografija Bet:

(Kurir.rs/MONDO)