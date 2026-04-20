Vatrenu Viktoriju zovu "novi Prigožin", mediji su podivljali i digli hajku: "Izlizana prostitutka", oglasio se i Putin

Ruska manekenka i influenserka Viktorija Bonja izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je kritikovala vlasti u Rusiji zbog reagovanja na poplave u Dagestanu i ograničenja pristupa internetu.

Izvor: social media / WillWest News / Profimedia

Jedna od najpoznatijih ruskih manekenki i influenserki, Viktorija Bonja (46), nedavno je izazvala pravu buru kritikujući vlasti u svojoj zemlji.

U objavi na Instagramu, koja je pregledana više miliona puta, Ruskinja kaže da vlasti nisu adekvatno reagovale na poplave u Dagestanu, a takođe je oštro kritikovala ograničenja pristupa društvenim mrežama i internetu za ruske građane.

«Народ вас боится, блогеры, артисты, губернаторы вас боятся. Вы многого не знаете» — звезда «Дома-2» Виктория Боня обратилась к Путину



Bonja je velika zvijezda u Rusiji, a slavu je stekla još 2000-ih godina kada je učestvovala u izuzetno popularnoj rijaliti emisiji "Dom 2". Prati je više od 13 miliona ljudi na društvenim mrežama, tako da ne čudi što je njena objava tako brzo postala viralna.

Ovo je podstaklo ruske vlasti da reaguju, pa su Putin i portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, dali izjavu već sljedeći dan nakon njene objave.

"Autorka ove objave pokazala je veliki interes za ova pitanja. To su veoma važne teme, ali radi pravednosti treba reći: radi se veliki posao, uključeno je mnogo ljudi i ništa se ne ignoriše", rekao je Peskov.

Influenserka se potom ponovo oglasila na društvenim mrežama kako bi zahvalila na odgovoru.

«Я за то, чтобы мы нашей великой страной жили свою самую лучшую жизнь»: Виктория Боня поблагодарила Пескова за то, что Кремль увидел ее обращение



Она добавила, что посмотрела вчера «пару разборов» своего обращения на BBC и на Дожде и попросила «не приплетать ее туда»:



"Želim da vam se zahvalim što ovo ne ignorišete. Zahvaljujem se Dmitriju Peskovu koji kaže da je rad na temama koje smo otvorili već u toku", rekla je Bonja na Instagramu i u nastavku zahvalila Kremlju što je odgovorio na njen apel.

No, iako je razmjena s Kremljom završila u pomirljivom tonu, Putinovi "jastrebovi" na javnoj televiziji obrušili su se na Bonju i počastili je brojnim uvredama.

Prednjačio je, kao i obično, Vladimir Solovjov, koji je u svojoj emisiji manekenku nazvao "izlizanom prostitutkom". Hajci na ženu priključio se i Vitalij Milonov, političar u ruskoj Dumi i veliki Putinov pristalica, koji je rekao da je Bonja "eskort dama iz Dubaija".

Neki su čak išli toliko daleko da su Bonju proglasili "novim Prigožinom" - po sada pokojnom Jevgeniju Prigožinu, šefu vojne grupe Vagner, koji je svojevremeno organizovao pobunu protiv Putina i na kraju platio životom.

Takođe su se pojavile spekulacije da je Bonja plaćena od strane ruskih medija u egzilu, kao i da su sve organizovale ruske vlasti kako bi pokazale da vode brigu o narodu Rusije. Međutim, influenserka je odbacila sve nagađanja.

"Nisam sa vama. Ja sam uz narod i dio sam naroda", rekla je Bonja o ruskim medijima u egzilu koji su njene kritike Putina protumačili kao podršku opoziciji. Takođe, negira i da su njene izjave plaćene od strane vlasti.

"Niko nije platio ovaj apel. Radim to za nas, za našu prelijepu zemlju, kako bismo mogli da živimo najbolje što možemo", rekla je.

Nakon uvreda koje su joj uputili Solovjov i Milonov, najavila je da će ih tužiti.

"Dugo smo ćutali i pravili se da će proći, ali je vrijeme da ih pozovemo na odgovornost za njihove riječi", kaže ona u najnovijem videu, dodajući da želi da se bori protiv njih "u ime svih ruskih žena".

"Ne možemo dopustiti da ovakve stvari prolaze, jer naša djeca sve ovo gledaju i vide kakve primjere daju. Šta će djeca misliti? Da se ​​tako treba obraćati djevojkama i ženama" rekla je ona.

"Vjerujem da mi, žene - posebno starije žene, one od 46 i više godina, poput mene - moramo da stanemo u odbranu svojih prava. Moramo da naučimo ove klovnove - zapravo, 'klovn' je dobra riječ, nije uvredljiva, ali sve govori - da naučimo ove klovnove da se ponašaju dostojanstveno. A ako želite dijalog, ko god da ste, onda vodite pravi dijalog. Ako ne znate kako da vodite dijalog, onda za vas nema mjesta na nacionalnoj televiziji, u Dumi ili bilo gdje drugdje", zaključila je Viktorija Bonja.

U međuvremenu, "rat" između Bonje i Solovjova preselio se u svijet mimova, pa je influenserka objavila video sebe u kostimu Spajdermena kako se obračunava sa svojim kritičarima.