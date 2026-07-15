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Zašto Mik Džeger nikada nije upoznao Elvisa Prislija? Gorko se pokajao zbog savjeta legendarnog muzičara

Zašto Mik Džeger nikada nije upoznao Elvisa Prislija? Gorko se pokajao zbog savjeta legendarnog muzičara

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Mik Džeger otkriva kako se kaje zbog odluke da ne upozna Elvisa Prislija, a sve zbog savjeta Džona Lenona.

Zašto Mik Džeger nije upoznao Elvisa Prislija? Izvor: Youtube/Screenshot/Elvis Presley, Youtube printscreen/ ABKCOVEVO

Frontmen grupe The Rolling Stones, Mik Džeger, priznao je da se i danas kaje zbog jedne odluke iz mladosti, a to je što nikada nije upoznao Elvisa Prislija.

Pogledajte fotografije Mika Džegera:

Legendarni muzičar o tome je govorio u podkastu "Conan O'Brien Needs a Friend", gdje je otkrio da ga je upravo Džon Lenon odgovorio od susreta sa svojim najvećim muzičkim idolom.

Pogledajte fotografije Džona Lenona:

Džeger je ispričao da mu je Lenon svojevremeno dao neočekivan savjet.

"Rekao mi je: 'Da sam na tvom mjestu, Mik, nikada ne bih upoznao Elvisa'", prisjetio se pjevač.

Kako kaže, tada je poslušao njegov savjet, ali danas smatra da je napravio veliku grešku.

"To je bilo stvarno glupo s moje strane. Volio bih da sam upoznao Elvisa. Zašto sam uopšte poslušao Džona Lenona?", rekao je kroz osmijeh.

Pogledajte kako je Elvis izgledao na svojim nastupima:

Objasnio je da mu je Lenon više puta prepričavao svoje iskustvo susreta sa Elvisom Prislijem 1965. godine, nakon kojeg je ostao razočaran.

Zbog toga je Džeger odlučio da sačuva idealizovanu sliku svog idola.

"Želio sam da zadržim svog Elvisa, svoju predstavu o njemu. Nisam htio da se ta slika sruši kao što se dogodilo Džonu. Ali ko zna, možda bi moje iskustvo bilo potpuno drugačije", rekao je.

(Nova/ MONDO)

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Tagovi

Mik Džeger Elvis Presli

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