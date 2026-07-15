Mik Džeger otkriva kako se kaje zbog odluke da ne upozna Elvisa Prislija, a sve zbog savjeta Džona Lenona.

Izvor: Youtube/Screenshot/Elvis Presley, Youtube printscreen/ ABKCOVEVO

Frontmen grupe The Rolling Stones, Mik Džeger, priznao je da se i danas kaje zbog jedne odluke iz mladosti, a to je što nikada nije upoznao Elvisa Prislija.

Pogledajte fotografije Mika Džegera:

Vidi opis Zašto Mik Džeger nikada nije upoznao Elvisa Prislija? Gorko se pokajao zbog savjeta legendarnog muzičara 26.7.1943. Mik Džeger Dejvid Bouvi i Mik Džeger Mik Džeger na koncertu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Mick Jagger Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Chris Jackson / Avalon / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube printscreen / Live Aid Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YOuTube/DJ Gerry from Starlight Music Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Letterman show Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Marechal Aurore/ABACA/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Legendarni muzičar o tome je govorio u podkastu "Conan O'Brien Needs a Friend", gdje je otkrio da ga je upravo Džon Lenon odgovorio od susreta sa svojim najvećim muzičkim idolom.

Pogledajte fotografije Džona Lenona:

Džeger je ispričao da mu je Lenon svojevremeno dao neočekivan savjet.

"Rekao mi je: 'Da sam na tvom mjestu, Mik, nikada ne bih upoznao Elvisa'", prisjetio se pjevač.

Kako kaže, tada je poslušao njegov savjet, ali danas smatra da je napravio veliku grešku.

"To je bilo stvarno glupo s moje strane. Volio bih da sam upoznao Elvisa. Zašto sam uopšte poslušao Džona Lenona?", rekao je kroz osmijeh.

Pogledajte kako je Elvis izgledao na svojim nastupima:

Objasnio je da mu je Lenon više puta prepričavao svoje iskustvo susreta sa Elvisom Prislijem 1965. godine, nakon kojeg je ostao razočaran.

Zbog toga je Džeger odlučio da sačuva idealizovanu sliku svog idola.

"Želio sam da zadržim svog Elvisa, svoju predstavu o njemu. Nisam htio da se ta slika sruši kao što se dogodilo Džonu. Ali ko zna, možda bi moje iskustvo bilo potpuno drugačije", rekao je.

(Nova/ MONDO)