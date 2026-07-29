BBC objavio potresan dokumentarac: Džared Leto suočen s optužbama za seksualno zlostavljanje

Četiri žene iznijele su ozbiljne optužbe na račun Džareda Leta, navodeći da ih je navodno napadao, uznemiravao ili manipulisao njima dok su još bile maloljetne.

Izvor: Youtube/Printscreen/Biographer

Oskarovac i frontmen grupe "Thirty Seconds to Mars", Džared Leto, našao se na meti ozbiljnih optužbi.

Naime, četiri žene tvrde da ih je glumac seksualno napao, uznemiravao ili manipulisao njima dok su bile tinejdžerke.

Njihova svjedočenja objavljena su u Bi-Bi-Sijevom dokumentarcu "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret". U filmu je ukupno deset žena govorilo o svojim susretima sa Letom, dok je njih devet prvi put javno odlučilo da ispriča svoja iskustva.

Prema njihovim navodima, sporni događaji odvijali su se u periodu od 2002. do 2016. godine, kada je Leto imao između trideset i četrdeset godina, dok danas ima 54 godine.

Pogledajte kako danas izgleda Džared Leto:

Teške optužbe

Jedna od žena tvrdi da ju je Leto seksualno napao u kupatilu motela kada je imala 17 godina. Druga navodi da joj je prijetio seksualnim napadom kada je, kao devetnaestogodišnjakinja, neočekivano ostala sama sa njim u hotelskoj sobi.

Treća žena ispričala je da je sa glumcem imala seksualni odnos u Kaliforniji kada joj je bilo 17 godina. Takav odnos bi se prema tamošnjim zakonima mogao smatrati zakonskim silovanjem, s obzirom na to da je granica za pristanak u toj američkoj saveznoj državi 18 godina.

Kako tvrdi, sa Letom je razgovarala o svojim godinama i zakonskoj granici, ali da je on sve to jednostavno odbacio kao nevažno.

Četvrta žena optužila ga je da ju je postepeno pridobijao i zloupotrebljavao svoju slavu kako bi je kontrolisao. Prema njenim riječima, imala je 16 godina kada ju je više puta pozivao telefonom i vodio seksualno eksplicitne razgovore. Najmanje jednom joj je, kako tvrdi, predložio da imaju seksualni odnos.

Kasnije joj je poslat ugovor o povjerljivosti kojim je trebalo da se obaveže da neće govoriti o svom odnosu sa Letom. Bi-Bi-Si je imao uvid u taj dokument, ali žena nije željela da ga potpiše.

Izvukao se bez posljedica

Još četiri žene ispričale su da su, dok su bile mlađe, od Leta dobijale neobične i često seksualno eksplicitne telefonske pozive.

Jedna sagovornica tvrdi da je imala samo 14 godina kada je glumac, nakon nepristojnog komentara o njenim grudima tokom potpisivanja autograma, naredio pripadniku obezbjeđenja da je odvede iza bine. Njena majka se tada navodno suprotstavila Letu, ali je on, prema njenom svjedočenju, ponovio isti komentar.

Jedna od žena koje su govorile u dokumentarcu kaže da je prošlo mnogo vremena od njenog susreta sa slavnim glumcem.

„To je bilo prije 25 godina... Izvukao se bez posljedica“, rekla je ona.

Izvor: Youtube/Printscreen/Biographer

Svjedočenje iz motela

Jedna od žena, predstavljena pod imenom Izabel, danas je u četrdesetim godinama. Kako kaže, tek nedavno je prestala sebe da krivi za seksualni napad koji se navodno dogodio 2002. godine, kada je imala 17 godina.

„Veći dio života na taj događaj gledala sam ovako: bila sam glupa djevojčica... i zato mi se dogodila ta loša stvar“, ispričala je.

Izabel je Leta i njegove prijatelje upoznala u prodavnici u Las Vegasu u kojoj je tada radila. Nakon što im je pokazala radnju, pristala je da se sa glumcem sastane u hotelu.

Kada je stigla na adresu koju je dobila, shvatila je da je riječ o „oronu­lom i odvratnom motelu“, ali je pretpostavila da će ubrzo otići na neko drugo mjesto.

Dok je sjedila na krevetu i čekala da se Leto spremi, on ju je, prema njenim tvrdnjama, pozvao u kupatilo kako bi razgovarali dok se tušira.

„Mislim da gotovo ništa nismo rekli jedno drugom. Otvorio je zavjesu na tuš-kabini i počeo da me ljubi“, ispričala je.

Izabel tvrdi da ju je zatim uhvatio za ruku i njome počeo da se samozadovoljava. Iznenađena onim što se događa, povukla se i rekla mu da želi da ode.

Leto je, kako navodi, stavio peškir oko sebe, izašao da provjeri ima li nekoga u blizini, a zatim joj dozvolio da napusti sobu. Tek kada ga je kasnije potražila na internetu, shvatila je da je tada već bio u tridesetim godinama.

Izvor: Youtube/Printscreen/Biographer

Zaposleni primijetili ponašanje

Dvojica muškaraca koji su godinama sarađivali sa grupom "Thirty Seconds to Mars" takođe su govorila za dokumentarac. Oni su naveli da su se članovi ekipe osjećali neprijatno zbog načina na koji je Leto komunicirao sa tinejdžerkama.

Prema njihovim riječima, mlade djevojke ponekad su pozivane iza bine, u njegovu garderobu ili kuću u kojoj je snimao muziku.

„Mislim da su svi smatrali da je razlika u godinama bila prevelika“, rekao je jedan od njih.

4 women say Jared Leto sexually abused them when they were teenagers.



They describe encounters between 2002 and 2016, when Leto was in his 30s and 40s.



One says he assaulted her in a motel bathroom at 17; another says she had underage sex with him at 17.



The third says he…pic.twitter.com/nVfTnukFUz — Mario Nawfal (@MarioNawfal)July 29, 2026

Priče o navodnom Letovom ponašanju kruže već decenijama. Bi-Bi-Si tvrdi da je na internetu pronašao više od 120 zasebnih navoda žena, među kojima ima i onih starih više godina.

Optužbe su ponovo privukle pažnju javnosti 2025. godine, kada je di-džejka iz Los Anđelesa Ali Tajlz na društvenim mrežama objavila da ju je glumac napao kada je imala 17 godina. Nakon njene objave javile su se i druge žene sa sličnim tvrdnjama.

Iste godine devet žena optužilo je Leta za seksualno neprimjereno ponašanje u tekstu američkog magazina Air Mail. Njegovi predstavnici tada su odbacili sve navode.

(Mondo.rs)