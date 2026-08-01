Goran Višnjić napustio Ameriku i Englesku: Sa porodicom započeo novi život u Istri

Goran Višnjić i njegova supruga Eva se vraćaju u Hrvatsku nakon 30 godina života u inostranstvu.

Izvor: Instagram printscreen/goran_visnjic

Hrvatski glumac Goran Višnjić i njegova supruga Eva vratili su se u Hrvatsku nakon više od tri decenije provedene u inostranstvu.

Porodica se, poslije dugogodišnjeg života u SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu, preselila u Istru. Vijest je na Instagramu objavila Eva Višnjić.

Govoreći o razlozima povratka, navela je da su u Kaliforniji živjeli 25 godina, ali da su im se životni prioriteti promijenili nakon što su dobili djecu.

Pogledajte njegove fotografije:

"Volim Los Anđeles, praktično sam odrasla u tom gradu, ali nakon što smo dobili djecu, Los Anđeles je postao sasvim drugačije iskustvo i poželjeli smo da živimo prirodnijim načinom života", napisala je i dodala da je jedan od glavnih razloga kasnijeg preseljenja u Ujedinjeno Kraljevstvo bilo obrazovanje njihove djece.

"Naša djeca tečno govore hrvatski, ali nikada nisu dovoljno dobro čitala i pisala hrvatski, pa smo zaključili da je najbolje da ih prebacimo u britanski školski sistem", otkrila je.

Nakon Los Anđelesa porodica je šest godina provela u engleskoj regiji Kornvol. Iako je to područje opisala kao izuzetno lijepo, istakla je da su se uslovi života znatno promijenili nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije.

Ovako Goran i Eva izgledaju zajedno:

"Kornvol je predivno mjesto. Priroda i plaže su zadivljujuće. Bilo je savršeno... sve do Bregzita. Tada se sve promijenilo, a posebno su putovanja u Hrvatsku postala prava noćna mora. Do Hrvatske nam je trebalo 11 sati, isto koliko i iz Los Anđelesa, samo bez džet-lega", objasnila je.

Pored problema sa putovanjima, razlog za odlazak bila je i nepovoljna britanska klima sa čestom kišom i jakim vjetrom. Glavna prepreka ranijem povratku bila je logistika oko prelaska djece iz engleskog školskog sistema, ali su taj problem uspjeli da riješe 2025. godine.

Opisujući Istru kao novu porodičnu adresu, Eva Višnjić istakla je njenu blagu klimu, prirodu i blizinu porodice i prijatelja.

"Prošle godine konačno smo riješili naš najveći problem oko povratka u Hrvatsku i sada sa ponosom možemo da kažemo da smo se vratili. Naš novi dom je u Istri, zemlji maslinovog ulja, vrhunskog vina i tartufa. Mali raj na zemlji sa blagom klimom i mnogo sunca. Lijepo je biti blizu porodice i prijatelja, lijepo je vratiti se kući", zaključila je.

(Nova/ MONDO)