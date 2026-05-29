Žena i ljubavnica poznatog glumca nakon skandala postale drugarice

Uprkos javnom skandalu i vanbračnoj aferi iz koje je Goran Višnjić dobio dijete, glumac je uspio da sačuva brak sa suprugom Evom.

Proslavljeni hrvatski glumac Goran Višnjić i njegova supruga Eva (nekada Ivana) prošli su kroz veliku bračnu krizu i javni skandal kada je otkriveno da je glumac iz vanbračne afere dobio dijete. Ipak, par je uspio da sačuva brak i proširi porodicu, dok su njegova supruga i nekadašnja ljubavnica danas u odličnim i prijateljskim odnosima.

Goran i njegova supruga vjenčali su se 1999. godine, a prije nešto više od jedne decenije usvojili su sina Tina. Upravo u tom periodu mediji su došli do informacija o glumčevoj prevari, kada se saznalo za njegovu vanbračnu vezu sa školskom prijateljicom iz Šibenika, Mirelom Rupić.

Nakon sudskih procesa, Goran je priznao ćerku Lanu, koju mu je Mirela rodila, i počeo da plaća alimentaciju. Iako u početku glumac nije imao blizak odnos sa djevojčicom, ta situacija se vremenom popravila.

Da su supružnici preljubu ostavili u prošlosti, dokazuje i to što su kasnije dobili sina Viga Lea putem surogat majke, a dvije godine nakon toga usvojili su i devojčicu Sofiju Vivien.

Novo ime i otvoren stav o životu

Goranova supruga našla se na meti brojnih pitanja i fanova kada je odlučila da promijeni svoje ime iz Ivana u Eva. Ona je tim povodom uputila javno pismo u kojem je objasnila da je htjela da postane Amerikanka, ali i da ne želi nikakvu povezanost sa porodicom Tramp i imenom "Ajvana" (kako Amerikanci izgovaraju njeno nekadašnje ime), jer oni za nju predstavljaju "kič, snob i manjak pravih vrijednosti". Takođe je istakla svoju veliku ljubav prema spasavanju životinja, ekologiji i djeci.

Cjelokupna situacija oko prevare dobila je potpuno nevjerovatan i pozitivan epilog. Da su se strasti smirile i da cjelokupna porodica funkcioniše normalno, pokazale su same Eva i Mirela kroz javnu prepisku na društvenim mrežama.

Na Evinu objavu, Mirela je reagovala dirljivim riječima.

"Draga Eva, najprije ću tebi uputiti riječi da bi ovaj svet bio Raj kada bi u njemu bilo više ljudskih duša poput tvoje u kojoj živi izvor onog najbitnijeg dijela čoveka, a to je ljubav. Ti imaš srce ko nebo koje je puno bezuslovnog razumijevanja, mira, ljudskosti i nadasve srce puno ljubavi prema cijelom svijetu, a tome smo živi svedoci Lana i ja... Šaljemo ti do neba, a tvoja tri malena sunca imaju veliki zagrljaj od Lane".

