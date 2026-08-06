Nakon braka, brat Anđeline Džoli izašao u javnost: "Vrijeme je da budem ono što jesam"

Džejms Hejven, rođen u holivudskoj kraljevskoj porodici, javno je objavio da je gej... nekoliko mjeseci nakon razvoda od bivše supruge Romi Imbeli.

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Džejms Hejven, brat slavne oskarovke Anđeline Džoli, riješio je da pred svijetom prizna svoju istinu. On se prošle godine oženio u tajnosti sa Romi Imbeli, zvijezdom američkog rijalitija "The Real L Word" (dramska serija koja prati živote lezbejki u Los Anđelesu)

Bivši supružnici, koji su postali bliski prijatelji, pojavili su se zajedno uživo na društvenim mrežama, kako bi razgovarali o tome kako se njihov odnos promijenio… i kako je Džejms otkrio svoju istinu.

Džejms, čiji je otac Džon Vojt, a sestra Anđelina Džoli, povjerio se Romi kada su se ponovo zbližili. Tokom prenosa uživo, Džejms je pročitao pismo o svojoj se*sualnosti.

U pismu stoji: "Kao mali dječak, bio sam potpuno opsjednut Diznijevim princezama. Kradom bih stavljao šljokice na obraze, mazao maskaru na trepavice i u tim trenucima osjećao sam se čarobno".

Džejms je rekao da tada "nisam imao riječi kojima bih objasnio zašto, samo sam znao da sam se zbog toga osjećao više kao ja."

Dodao je: "Nikada se nije radilo o tome da se pretvaram da sam neko drugi. Radilo se o tome da pustim dio sebe, koji je oduvijek bio tu, da zasija."

Džejms je objasnio da je, kako je stario, "počeo da se pita da li je taj sjaj nešto što moram da skrivam da bi me prihvatili 'normalni' dječaci oko mene. Kao i mnoga gej djeca, naučio sam da preispitujem dijelove sebe mnogo prije nego što sam naučio da ih slavim."

Džejms je rekao da je prigušivao svoju svjetlost da bi se uklopio, ali da bi volio da može da poruči svom mlađem sebi da bude ono što jeste. Objasnio je da mu je dosadilo da se skriva i da je spreman da kaže istinu o tome ko je.

Džejms je rekao: "Ne zato što se promijenio, već zato što mu je dosta skrivanja. Izlazak iz ormara (priznanje se*sualnosti) nije stvaranje nekog novog, već pružanje prilike svima drugima da upoznaju osobu koja je sve vrijeme bila tu."

Njegovo pismo se nastavlja: "Nadam se da moja porodica i drugi mogu da izaberu ljubav umjesto straha, razumijevanje umjesto osude i povezanost umjesto uvjerenja koja su nas možda razdvajala. Nadam se da mogu da pogledaju dalje od etiketa i jednostavno me vide sa istim srcem, istim smijehom, istom dušom koju su oduvijek poznavali." Džejms je rekao da je ponosan na osobu koja je postao i zahvalan "što više ne osjećam potrebu da se izvinjavam za dijelove sebe koji me čine onim što jesam"

Napisao je: "Taj mali dječak sa šljokicama na licu i maskarom na trepavicama nikada nije bio zbunjen, slomljen niti neko koga treba da bude sramota. On je jednostavno bio gej. Bio je radostan. Bio je hrabar i prije nego što je toga bio svjestan".

Džejms i Romi su se vjenčali 2025. godine, a rastali su se samo nekoliko dana kasnije. Njih dvoje trenutno rade na ekranizaciji njene knjige u televizijsku seriju, koju Džejms planira da režira.

Ovako je izgledalo njihovo vjenčanje:

Prisjetimo se i trenutka kada se sa sestrom ljubio na crvenom tepihu:

(Mondo.rs)