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Anđelina šokirala priznanjem o ljubavnom životu: "Nisam bila na dejtu ni sa kim 10 godina":

Anđelina šokirala priznanjem o ljubavnom životu: "Nisam bila na dejtu ni sa kim 10 godina":

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Glumica Anđelina Džoli se razvela prije skoro deset godina, nakon čega joj ljubavni život nije bio u fokusu.

Anđelina Džoli tvrdi da nije izašla na dejt 10 godina Izvor: Instagram tianweizhang

Anđelina Džoli i Bred Pit su se razveli 2016. godine, a glumica se poslije toga posvetila djeci. Iako rijetko govori o svojoj privatnosti, priznala je da cijelu deceniju nije izašla ni sa kim.

"Iskreno, nisam izlazila ni sa kim otkako sam se pre deset godina razvela. Nekako sam posložila u glavi da taj dio mene nije u središtu mog života dok sam usresređena na djecu i porodicu", izjavila je za Yahoo Entertainment.

Bred i Anđelina su započeli vezu još 2005. kada su se upoznali na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smit". Potom su 2016. odlučili da se razvedu, a parnica je trajala punih osam godina.

Prisjetimo se nekada najuticajnijeg holivudskog para:

Sukob supružnika i dalje postoji, a njihova djeca su mahom na strani majke, pa su neki čak i odbacili prezime Pit.

Podsjetimo, zajedno imaju šestoro djece, Medoksa, Knoksa, Zaharu, Šajlo, Vivijen i Paksa o kojem se šuška da je jedini ostao u iole dobrim odnosima sa Bredovom porodicom.

(Mondo.rs)

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