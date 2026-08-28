Nakon statiranja u predstavi održanoj na Užičkom gradu, Ivan Bosiljčić je doživio tešku saobraćajnu nesreću koja mu je u potpunosti izmijenila životne stavove.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Glumac Ivan Bosiljčić je na Veliku Gospojinu 1997. godine doživio tešku saobraćajnu nesreću. Nakon statiranja u predstavi održanoj na Užičkom gradu, glumac je doživeo saobraćajku koja mu je u potpunosti izmijenila životne stavove.

Upravo u tom dramatičnom trenutku na ivici života i smrti, Bosiljčić je osjetio snagu vere i, kako sam ističe, Božiju pomoć.

Vidi opis Ivan Bosiljčić se prisjetio nesreće koja mu je vratila vjeru u Boga: Visili na ivici provalije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dramatični trenuci na ivici litice

Prisjećajući se kobne večeri, glumac je u emisiji "Život u balansu" opisao kako se u sekundi sve pretvorilo u pravu filmsku dramu.

"Odigrali smo predstavu, u jednom mini-busu smo krenuli da se vraćamo. Ko je prolazio ikad kroz Užice, zna da je to na vrhu jednog brda do kog se dolazi krivudavim putem, a da je dolje provalija koja vodi u rijeku… To veče taj naš mali autobus je proleteo u tu provaliju", rekao je glumac Ivan Bosiljčić jednom prilikom za medije.

Vozilo se čudom zadržalo na samoj ivici provalije, dok su putnici unutra proživljavali najduže sekunde u životu.

"Sjećam se kako se bukvalno klatio po osovini. I, što je neobično, za razliku od filmske atmosfere, gdie je uvijek neka cika i vriska, tu je bila potpuna tišina. Sjećam se da smo svi ušli kroz vozačeva vrata, jer su zadnja bila blokirana, i vozač se samo okrenuo i rekao: "Ja ću izaći posljednji." To je bio znak da svi treba lagano da pređemo i da izađemo nekako kroz ta prednja vrata, da doskočimo do zemlje, da se izvučemo. To je bio jedan poduhvat u kojem je svako pokazao svoj karakter", ispričao je Ivan.

Glumac je otkrio i neprijatne detalje spasavanja, istakavši da su u trenucima panike pojedinci pokazali svoje pravo lice, dok su žene ostale nevjerovatno pribrane kako bi sačuvale stabilnost vozila i omogućile najmlađima da izađu.

"Neki jaki muškarci su bježali preko reda, trčali su, grebali su, a vozač je stvarno izašao posljednji. Mi smo se spasili. Šta je zapravo u tome čarobno? Došao sam kući i u crkvenom kalendaru vidio da je bogorodični praznik, da je praznik Velike Gospojine, koju od tada uvažavam kao svoj drugi rođendan", rekao je glumac.

Danas, skoro tri decenije nakon nesreće, Bosiljčić je uvjeren da je u pitanju splet Božje milosti koji ih je sve sačuvao.

"To je bila Božja intervencija, da smo preživjeli i da nije bilo žrtava", rekao je glumac

(Informer / MONDO)