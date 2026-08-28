logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ivan Bosiljčić se prisjetio nesreće koja mu je vratila vjeru u Boga: Visili na ivici provalije

Ivan Bosiljčić se prisjetio nesreće koja mu je vratila vjeru u Boga: Visili na ivici provalije

Izvor mondo.rs
0

Nakon statiranja u predstavi održanoj na Užičkom gradu, Ivan Bosiljčić je doživio tešku saobraćajnu nesreću koja mu je u potpunosti izmijenila životne stavove.

ivan bosiljčić o saobraćajnoj nesreći 90ih Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Glumac Ivan Bosiljčić je na Veliku Gospojinu 1997. godine doživio tešku saobraćajnu nesreću. Nakon statiranja u predstavi održanoj na Užičkom gradu, glumac je doživeo saobraćajku koja mu je u potpunosti izmijenila životne stavove.

Upravo u tom dramatičnom trenutku na ivici života i smrti, Bosiljčić je osjetio snagu vere i, kako sam ističe, Božiju pomoć.

Dramatični trenuci na ivici litice

Prisjećajući se kobne večeri, glumac je u emisiji "Život u balansu" opisao kako se u sekundi sve pretvorilo u pravu filmsku dramu.

"Odigrali smo predstavu, u jednom mini-busu smo krenuli da se vraćamo. Ko je prolazio ikad kroz Užice, zna da je to na vrhu jednog brda do kog se dolazi krivudavim putem, a da je dolje provalija koja vodi u rijeku… To veče taj naš mali autobus je proleteo u tu provaliju", rekao je glumac Ivan Bosiljčić jednom prilikom za medije.

Vozilo se čudom zadržalo na samoj ivici provalije, dok su putnici unutra proživljavali najduže sekunde u životu.

"Sjećam se kako se bukvalno klatio po osovini. I, što je neobično, za razliku od filmske atmosfere, gdie je uvijek neka cika i vriska, tu je bila potpuna tišina. Sjećam se da smo svi ušli kroz vozačeva vrata, jer su zadnja bila blokirana, i vozač se samo okrenuo i rekao: "Ja ću izaći posljednji." To je bio znak da svi treba lagano da pređemo i da izađemo nekako kroz ta prednja vrata, da doskočimo do zemlje, da se izvučemo. To je bio jedan poduhvat u kojem je svako pokazao svoj karakter", ispričao je Ivan.

Glumac je otkrio i neprijatne detalje spasavanja, istakavši da su u trenucima panike pojedinci pokazali svoje pravo lice, dok su žene ostale nevjerovatno pribrane kako bi sačuvale stabilnost vozila i omogućile najmlađima da izađu.

"Neki jaki muškarci su bježali preko reda, trčali su, grebali su, a vozač je stvarno izašao posljednji. Mi smo se spasili. Šta je zapravo u tome čarobno? Došao sam kući i u crkvenom kalendaru vidio da je bogorodični praznik, da je praznik Velike Gospojine, koju od tada uvažavam kao svoj drugi rođendan",  rekao je glumac.

Danas, skoro tri decenije nakon nesreće, Bosiljčić je uvjeren da je u pitanju splet Božje milosti koji ih je sve sačuvao.

"To je bila Božja intervencija, da smo preživjeli i da nije bilo žrtava", rekao je glumac

(Informer / MONDO)  

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumci saobraćajna nesreća vjera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA