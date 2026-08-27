Preminuo čovjek čiji je glas obilježio generacije: Porodica potvrdila smrt legendarnog glumca

Piter Kalen je preminuo u srijedu u svom domu u Los Anđelesu, potvrdio je njegov agent. Uzrok smrti za sada nije saopšten.

Izvor: YouTube/Paramount Pictures

Legendarni glumac Piter Kalen, koji je svojim prepoznatljivim glasom oživio Optimusa Prajma u franšizi "Transformersi", preminuo je u 85. godini.

‘Transformers’ Optimus Prime actor Peter Cullen has died at the age of 85.pic.twitter.com/Uu7I3ZlgJN — Pop Base (@PopBase)August 27, 2026

Kalen je preminuo u srijedu u svom domu u Los Anđelesu, potvrdio je njegov agent. Uzrok smrti za sada nije saopšten.

Njegova porodica se oglasila emotivnim saopštenjem i otkrila da je slavni glumac posljednje trenutke života proveo okružen najbližima.

"Piter Kalen preminuo je mirno, okružen svojom porodicom punom ljubavi, a u srcima mnogobrojnih prijatelja i bezbrojnih obožavalaca širom svijeta zauvijek će ostati živ. Njegova porodica moli vas da njegov izuzetan život i naslijeđe počastite tako što ćete služiti svojim zajednicama i predvoditi druge sa saosjećanjem, integritetom i odanošću. I uvijek zapamtite: budite dovoljno snažni da budete nježni", navela je porodica.

Pogledajte kako je glumac izgledao u jednom od svojih posljednjih intervjua:

Kalen je prvi put pozajmio glas Optimusu Prajmu, vođi Autobota, u originalnoj animiranoj seriji "Transformers" tokom osamdesetih godina. Decenijama kasnije vratio se jednoj od svojih najpoznatijih uloga u filmskoj franšizi koju je režirao Majkl Bej.

Njegov duboki i prepoznatljivi glas postao je zaštitni znak slavnog lika, a učestvovao je i u prvom igranom filmu "Transformers" iz 2007. godine.

Pored Optimusa Prajma, Kalen je bio i glas Predatora u kultnom filmu "Predator" iz 1987. godine.

Tokom višedecenijske karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih glasovnih glumaca u industriji, a svojim ulogama obilježio je djetinjstvo i odrastanje više generacija širom svijeta.



