Nakon uspjeha "Titanika", Kejt Vinslet se povukla iz velikih produkcija i fokusirala na manje projekte

Izvor: YouTube/ Entertainment Tonight

Kada je "Titanik" 1997. godine osvojio svijet, Kejt Vinslet se praktično preko noći našla među najprepoznatljivijim mladim glumicama svoje generacije.

Međutim, ogromna popularnost koju joj je film donio nije za nju predstavljala samo uspjeh. Naprotiv, pritisak koji je stigao sa slavom, naveo ju je da preispita sopstveni odnos prema glumi.

Vidi opis "Izgubila sam vjeru u glumu nakon 'Titanika": Kejt Vinslet otkrila kroz kakav je pakao prošla zbog kultnog filma Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot/Movies HD Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Titanic Movie/Pelicula Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Yotube/Screenshot/Movieclips Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/OceanGate Expeditions/Screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YOUTUBE/SCREENSHOT/MOVIECLIPS CLASSIC TRAILER Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/OceanGate Expeditions/Screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/OceanGate Expeditions/Screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SmartLife/OceanGate Expeditions Br. slika: 8 8 / 8

Kejt Vinslet je iza sebe već imala nekoliko zapaženih uloga. Prije nego što je stigla do Holivuda, radila je na britanskoj televiziji, a na velikom platnu debitovala je 1994. godine u filmu "Heavenly Creatures" ("Nebeska stvorenja"), koji je režirao Piter Džekson. Ubrzo potom uslijedio je "Sense and Sensibility" ("Razum i osjećajnost"), ekranizacija romana Džejn Ostin, za koji je dobila nominaciju za Oskara.

Njena karijera potom je krenula vrtoglavom brzinom. Ipak, pravi preokret dogodio se sa Kameronovim "Titanikom", u kojem je tumačila Rouz, mladu ženu koja se zaljubljuje u Džeka, lika kojeg je glumio Leonardo Dikaprio.

Film je postao globalni fenomen, a Vinsletova je od mlade glumice postala lice koje se pojavljivalo na naslovnicama širom svijeta. Upravo taj dio novostečene slave počeo je da joj smeta.

Film Titanik Izvor: Youtube/Port of Southampton

Glumica je svoje tadašnje iskustvo opisala veoma otvoreno.

"Zaista sam izgubila vjeru u glumu nakon čitavog iskustva sa 'Titanikom'. Umjesto da glumim, moj posao je odjednom bio da budem zgodna mlada filmska zvijezda. Iznenada sam se našla na naslovnicama časopisa The Face i GQ. Drugi ljudi su mi govorili ko sam, a ja sam mislila: ‘Kako to mislite da sam zgodna? Nisam zgodna. Imam veliku zadnjicu'", rekla je ona, prenosi Far Out Magazine.

Za Kejt je to bio trenutak u kojem je počela da se udaljava od ideje da njena budućnost mora da bude vezana za velike holivudske produkcije. Umesto da nastavi putem koji bi joj garantovao veću slavu, odlučila je da se vrati projektima manjeg obima.

Jedan od prvih takvih izbora bio je film "Hideous Kinky" ("Avantura u Maroku"), zasnovan na romanu Ester Frojd. Priča prati Džuliju, majku koja sa dvije ćerke odlazi u Marakeš, gdje upoznaje Bilala, čovjeka koji postepeno postaje važna figura u životu djevojčica.

Hideous Kinky Trailer Izvor: YouTube

U poređenju sa "Titanikom", čiji je budžet iznosio oko 200 miliona dolara, "Hideous Kinky" bio je gotovo skroman projekat. Međutim, upravo takvo iskustvo bilo je ono što je Kejt u tom trenutku željela.

"'Hideous Kinky' je bio nezavisni film. Moj prostor za odmor bila je limena prikolica puna muva, sa klima-uređajem koji je propuštao vazduh. Ali, nije me bilo briga. Željela sam da se vratim osnovama“, rekla je ona.

Film je dobio dobre reakcije kritičara, ali je za Vinsletovu njegov značaj bio mnogo veći od samog prijema. Projekat joj je omogućio da ponovo pronađe razlog zbog kojeg je uopšte željela da bude glumica.

"Samo sam morala da shvatim šta je to u vezi sa glumom što toliko volim“, priznala je kejt.

Ta spoznaja kasnije je snažno uticala na njen izbor uloga. Umjesto da se opredijeli isključivo za komercijalne hitove, Kejt Vinslet je nastavila da kombinuje velike produkcije sa zahtjevnim i autorskim ostvarenjima. Među njima su "Holy Smoke!" ("Sveti dim") Džejn Kempion iz 1999. godine i "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" ("Vječni sjaj besprekornog uma") Mišela Gondrija iz 2004.

Iako se tokom karijere vraćala velikim produkcijama, uključujući i Kameronove filmove "Avatar: The Way of Water" ("Avatar: Put vode") i "Avatar: Fire and Ash" ("Avatar: Vatra i pepeo"), iskustvo koje je stekla neposredno nakon "Titanika", ostalo je važno za njen odnos prema profesiji.

Neki od značajnijih filmova u kojima je Vinsletova glumila su i "Revolutionary Road" ("Revolucionarni put"), "The Reader" ("Čitač"), "Contagion" ("Zaraza"), "Steve Jobs" ("Stiv Džobs"), "The Dressmaker" ("Krojačica") i drugi.

Izvor: Nova/ MONDO