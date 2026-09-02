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"Da li je zaboravio isključiti filter ili se podmladio?": Mitar Mirić zapalio mreže novim snimkom

"Da li je zaboravio isključiti filter ili se podmladio?": Mitar Mirić zapalio mreže novim snimkom

Izvor mondo.rs
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Pjevač Mitar Mirić, čija je pesma "Dotakni me" doživjela drugu mladost zahvaljujući momcima iz viralnog snimka, ponovo hit na mrežama.

Išao na podmlađivanje ili prejerao sa filterima? Mitar Mirić napravio kolaps na mrežama Izvor: Instagram/mitarmiricofficial

Pjevač Mitar Mirić ponovo je u žiži javnosti zbog pjesme stare nekoliko decenija, koja je postala apsolutni hit nakon viralnog snimka Užičana sa jedne svadbe.

Akteri snimka su momci iz benda Bunker UE, a sada je Mitar sam uspio da napravi kolaps na mrežama, nakon što je objavio video na kojem izvodi pomenuti hit.

Mitar se snimao dok pjeva, a pojedinci u komentarima navode da je zaboravio da isključi filter za uljepšavanje, dok drugi tvrde da je išao na podmlađivanje.

Pogledajte snimak:

Skočio na trending listi hitom starim 40 godina

Mirić je nedavno podijelio rang-listu najčitanijih tekstova, na kojoj je zauzeo visoko drugo mjesto.

Posebno je zanimljivo što se na listi našao daleko ispred Jale i Bube, koji su trenutno među najpopularnijim imenima regionalne rep scene. Ovakav rezultat je ostvario nakon viralnog snimka sa svadbe koja je oduševila region.

Pogledajte scene sa svadbe koja je oduševila region:

(Kurir, MONDO)

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Tagovi

mitar mirić pjevači

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