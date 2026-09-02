"Da li je zaboravio isključiti filter ili se podmladio?": Mitar Mirić zapalio mreže novim snimkom

Pjevač Mitar Mirić, čija je pesma "Dotakni me" doživjela drugu mladost zahvaljujući momcima iz viralnog snimka, ponovo hit na mrežama.

Izvor: Instagram/mitarmiricofficial

Pjevač Mitar Mirić ponovo je u žiži javnosti zbog pjesme stare nekoliko decenija, koja je postala apsolutni hit nakon viralnog snimka Užičana sa jedne svadbe.

Akteri snimka su momci iz benda Bunker UE, a sada je Mitar sam uspio da napravi kolaps na mrežama, nakon što je objavio video na kojem izvodi pomenuti hit.

Mitar se snimao dok pjeva, a pojedinci u komentarima navode da je zaboravio da isključi filter za uljepšavanje, dok drugi tvrde da je išao na podmlađivanje.

Pogledajte snimak:

Skočio na trending listi hitom starim 40 godina

Mirić je nedavno podijelio rang-listu najčitanijih tekstova, na kojoj je zauzeo visoko drugo mjesto.

Posebno je zanimljivo što se na listi našao daleko ispred Jale i Bube, koji su trenutno među najpopularnijim imenima regionalne rep scene. Ovakav rezultat je ostvario nakon viralnog snimka sa svadbe koja je oduševila region.

Pogledajte scene sa svadbe koja je oduševila region:

(Kurir, MONDO)