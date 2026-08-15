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Mitar Mirić skočio na listama nakon viralnog snimka sa svadbe

Mitar Mirić skočio na listama nakon viralnog snimka sa svadbe

Izvor mondo.rs
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Mitar Mirić je vanvremenskim hitom prestigao i Jalu i Bubu.

Mitar Mirić hitom „Dotakni me“ nadmašio Jalu i Bubu: Mladi ga ponovo vratili u centar pažnje Izvor: printscreen/instagram/bunker_ue/printscreen/youtube/ OTV Valentino

Mitar Mirić decenijama važi za jednog od najcenjenijih pjevača narodne muzike, čije pjesme ne poznaju generacijske granice.

Iako se muzički ukusi mijenjaju, dolaze novi pravci i na scenu stupaju nove zvijezde, njegova muzika i dalje pronalazi put do publike, što je pokazala i posljednja viralna objava sa svadbe gdje su se mladi momci veselili upravo uz njegov kultni hit "Dotakni me".

Koliko je numera "eksplodirala" na mrežama, svjedoči i to što se za kratko vrijeme popela na rang-listu najčitanijih tekstova, što je Mirić i podijelio na mrežama. 

Izvor: Instagram/mitarmiricofficial

Posebno je zanimljivo što se na listi našao daleko ispred Jale i Bube, koji su trenutno među najpopularnijim imenima regionalne rep scene. 

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Tagovi

mitar mirić pjevači

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