Svijet joj se rugao, a ona im je zapušila usta: Nevjerovatna transformacija kćerke Sindi Kraford

Mlada manekenka Kaja Gerber proslavlja danas, 3. septembra, svoj 25. rođendan i to u velikom stilu. Nakon godina i godina prozivki, čitav svijet ne može da se zasiti njenih slika.

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Teško da se oko ikoga digla tolika prašina kao oko Kaje Gerber, ćerke čuvene manekenke Sindi Kraford, kada je uplovila u svijet modelinga. Kada se, sa samo 16 godina, pojavila na modnim pistama, komentar je bio isti - "još jedna nepo beba koja živi na račun slave roditelja".

Pogledajte njene starije objave:

Govorili su da je netalentovana, da je ni prinijeti slavnoj majci, da je "ljepotica sa kupljenom karijerom"... čak su komentari odlazili toliko daleko da su govorili i da je njen stariji brat Preston "nasledio lik majke", i da "nikad od nje neće biti pravi model".

Pogledajte kako izgleda njen brat:

Agonija je trajala godinama. Svako njeno pojavljivanje u javnosti pratili su negativni komenari, poniženja... ali, sve se promijenilo nedavno.

Kada su se Kaja Gerber i Homer Gir, sin Ričarda Gira, pojavili na premijeri serije "The Shards", svima su popadale vilice.

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Lijepa Kaja ukrala je svu pažnju, a ljudi nisu mogli da je nagledaju. Isto je bilo i na teniskom meču - sa Kaje niko nije skidao pogled.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U uskoj crnoj haljini i elegantnim papučama, Kaja je bila slika i prilika Sindi iz mlađih dana. Zapravo, ono što se dogodilo je da je Kaja odrasla, te da je izgubila obrise djeteta, što i jeste bila kada su je "udarali" sa svih strana negativnim komentarima, i postala mlada, prelijepa žena.

Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Inače, Kaja je, nakon modnih pista, postala i glumica, a u gorepomenutom ostvarenju "The Shards" igra jednu od glavnih uloga. Radnja je smještena u Los Anđeles 1981. godine i prati grupu bogatih srednjoškolaca dok gradom hara serijski ubica.

Mnogo se priča i posljednjih dana da su Kaja i Homer u vezi, no nikakve potvrde za sada nema. Njih dvoje su prijatelji godinama, te ostaje da vidimo da li će u međuvremenu prijateljstvo prerasti u nešto više.

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