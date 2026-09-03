Svijet joj se rugao, a ona im je zapušila usta: Nevjerovatna transformacija kćerke Sindi Kraford

Mlada manekenka Kaja Gerber proslavlja danas, 3. septembra, svoj 25. rođendan i to u velikom stilu. Nakon godina i godina prozivki, čitav svijet ne može da se zasiti njenih slika.
Teško da se oko ikoga digla tolika prašina kao oko Kaje Gerber, ćerke čuvene manekenke Sindi Kraford, kada je uplovila u svijet modelinga. Kada se, sa samo 16 godina, pojavila na modnim pistama, komentar je bio isti - "još jedna nepo beba koja živi na račun slave roditelja".
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Govorili su da je netalentovana, da je ni prinijeti slavnoj majci, da je "ljepotica sa kupljenom karijerom"... čak su komentari odlazili toliko daleko da su govorili i da je njen stariji brat Preston "nasledio lik majke", i da "nikad od nje neće biti pravi model".
Pogledajte kako izgleda njen brat:
Agonija je trajala godinama. Svako njeno pojavljivanje u javnosti pratili su negativni komenari, poniženja... ali, sve se promijenilo nedavno.
Kada su se Kaja Gerber i Homer Gir, sin Ričarda Gira, pojavili na premijeri serije "The Shards", svima su popadale vilice.Izvor: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia
Lijepa Kaja ukrala je svu pažnju, a ljudi nisu mogli da je nagledaju. Isto je bilo i na teniskom meču - sa Kaje niko nije skidao pogled.Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
U uskoj crnoj haljini i elegantnim papučama, Kaja je bila slika i prilika Sindi iz mlađih dana. Zapravo, ono što se dogodilo je da je Kaja odrasla, te da je izgubila obrise djeteta, što i jeste bila kada su je "udarali" sa svih strana negativnim komentarima, i postala mlada, prelijepa žena.Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Inače, Kaja je, nakon modnih pista, postala i glumica, a u gorepomenutom ostvarenju "The Shards" igra jednu od glavnih uloga. Radnja je smještena u Los Anđeles 1981. godine i prati grupu bogatih srednjoškolaca dok gradom hara serijski ubica.
Mnogo se priča i posljednjih dana da su Kaja i Homer u vezi, no nikakve potvrde za sada nema. Njih dvoje su prijatelji godinama, te ostaje da vidimo da li će u međuvremenu prijateljstvo prerasti u nešto više.
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