Preminula čuvena Kasandra Vilson: Slavna džez pjevačica i dvostruka dobitnica Gremija

Prema izjavi koju je menadžer Kasandre Vilson za džez radio stanicu WBGO naveo je da je pjevačica preminula „mirno kod kuće, okružena porodicom, bliskim prijateljima i svojim menadžerom“

Izvor: MACIEJ KULCZYNSKI/PAP

Džez umjetnica i dobitnica Gremi nagrada, Kasandra Vilson, preminula je u 70. godini. Pjevačica rođena u Misisipiju umrla je u Džeksonu u utorak ujutru (1. septembra).

Prema izjavi koju je njen menadžer dao za džez radio stanicu WBGO, Vilson je preminula "mirno kod kuće, okružena porodicom, bliskim prijateljima i svojim menadžerom". Uzrok smrti za sada nije saopšten.

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Povodom njene smrti, na društvenim mrežama su se pojavile brojne poruke u kojima se kolege i prijatelji opraštaju od nje.

Pjevačica Džil Skot napisala je: "Meki topli pijesak. Duboko predenje. Veličanstvena prelivanja. Strastvena iskrenost. Milost. Intenzitet. Divna Kasandra Vilson. Zaista."

Na Instagramu, Džuls Holand je prokomentarisao da je vijest "tako tužna za čuti", dodajući: "Šaljem ljubav i saučešće svim njenim prijateljima i porodici".

Skin iz grupe Skunk Anansie takođe je odala počast pjevačici, napisavši: "Tako tužne vijesti, bila je divna pjevačica, najbolje želje njenoj porodici i prijateljima".

Ko je bila Kasandra?

Kasandra Vilson je rođena u Džeksonu, u saveznoj državi Misisipi, kao dijete Hermana Foulksa Mlađeg i Meri Mekdanijel. Kao najmlađe od troje djece, Vilson je odmalena bila okružena Motown zvukom i džezom, a sa šest godina je krenula na časove klasičnog klavira.

Tokom odrastanja svirala je klarinet i nastupala u marševskim orkestrima, dok ju je otac usmjeravao da samostalno nauči da svira gitaru koristeći Mel Bay metodu. Upravo u tom periodu Vilson je počela da piše sopstvene folk pjesme.

Tokom studija masovnih komunikacija na Millsaps College i Jackson State University, svirala je u različitim sastavima, uključujući R&B, funk i pop cover bendove. Nakon diplomiranja, preselila se u Nju Orleans gdje je počela da gradi džez karijeru, a mentori su joj bili muzičari poput Erla Terbintona, Alvina Batista i Elisa Marsalisa.

Nakon preseljenja u Njujork, Vilson je zajedno sa liderom i alto saksofonistom Stivom Kolmanom osnovala kolektiv M-Base. U tom periodu se fokusirala na improvizovano pjevanje i pojavila se na nekoliko Kolmanovih albuma.

Vilson je takođe objavila niz solo albuma, uključujući hvaljeni album iz 1988. godine "Blue Skies", zatim "New Moon Daughter" u izdanju Blue Note etikete, koji joj je 1997. godine donio Gremi za najbolji džez vokalni album, kao i album "Loverly", za koji je dobila još jednog Gremija 2007. godine.

(Mondo.rs)