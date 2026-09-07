Keli Ozborn je otkrila da je bila toliko zabrinuta zbog svog drastičnog gubitka težine da je nosila periku na ovogodišnjoj dodjeli Gremi nagrada, kako bi sakrila koščate jagodice.

Izvor: Instagram printscreen

Kćerka Ozija Ozborna, Keli Ozborn, mjesecima unazad je na meti komentara da je drastično smršala i da "ne izgleda dobro". Sada je u intervjuu za "Mail od Sunday" otkrila da je gubitak kilograma uslijedio nakon smrti oca, kao i da "nije bila svjesna kako izgleda".

Keli je otkrila da je prvi put shvatila da je premršava kada je vidjela fotografiju nastalu tokom probe odjeće za dodjelu nagrada.

"Izgledala sam kao onaj je*eni Čuvar kripte. Rekla sam: ’Ovo je zastrašujuće. Nisam znala da tako izgledam’. Kičma – vidjele su se baš sve kosti", priznala je Keli nakon mjeseci zabrinutosti zbog njenog krhkog izgleda.

Vidi opis "Vidjela mi se svaka kost, izgledala sam kao čuvar kripte": Keli Ozborn progovorila o drastičnom gubitku kilograma Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Prijatelji i porodica su više puta upozoravali na situaciju, ali je ova četrdesetjednogodišnjakinja rekla za *MoS* da ju je preplavila tuga kada joj je otac preminuo u julu 2025. godine.

"Nisam mogla da vidim ono što su drugi vidjeli jer sam trpila ogroman bol. Vidjela sam samo slomljenu osobu".

U strahu da će njen izgled odvratiti pažnju od Ozijevog nasljeđa, koje je slavljeno na dodjeli Gremija ranije te godine, Keli je činila sve kako bi sakrila koliko je mršava.

"Nosila sam periku da bih prekrila lice, kako se ne bi vidjelo koliko su mi jagodice zapravo bile upadljive i istaknute".

Izvor: Profimedia/Harry Cornish/Landmark Media / imago stock&people

Njeni stilisti su tražili garderobu koja bi joj bolje pristajala. "Znali su da prolazim kroz težak period. Zato smo pokušavali da pronađemo odjeću u kojoj ne bih izgledala još mršavije. Bila sam uplašena. Željela sam da budem tamo kako bih podržala majku i odala počast očevom nasljeđu. Ali, iskreno govoreći, kada se osvrnem na to, mislim da nije trebalo da idem. Nisam bila dobro".

Bol zbog gubitka Ozija izazivao je kod nje mučninu svaki put kada bi pokušala da jede: "Toliko si ispunjen bolom da se osjećaj gladi čak ni ne pojavljuje".

Izvor: printscreen/youtube/CNBC-TV18

Keli planira da dokumentuje svoju tugu i proces oporavka u televizijskoj seriji od tri nastavka koja se bavi temom gubitka bliske osobe. Još uvijek joj nije dozvoljeno da otkrije koja će televizijska kuća emitovati seriju.

"Snimiću dokumentarnu seriju od tri dijela o tuzi i mentalnom zdravlju, kao i o onome kroz šta sam prošla, i ispričaću svoju priču jer postoji mnogo toga što ljudi ne znaju", rekla je ona.

(Mondo.rs)