Šeron Ozborn se prvi put oglasila nakon Ozijeve smrti: Udovica objavila snimak i emotivnu poruku

Autor mondo.ba
0

Supruga Ozija Ozborna, Šeron podijelila je video na Instagramu.

Šeron Ozborn objavila emotivni video Izvor: Matt Baron / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šeron Ozborn i dalje se bori s tugom nakon smrti svog supruga, Ozija Ozborna. Ona je objavila video snimak na svom Instagram profilu, na kom se može videti i soko, a napisala je i potresnu poruku svojim obožavaocima.

Pogledajte fotografije Šeron i Ozija Ozborna:

"Još uvijek mi je teško da pronađem prave riječi kojima bih izrazila koliko sam zahvalna na ogromnoj ljubavi i podršci koju ste mi pružili na društvenim mrežama," priznala je u petak u objavi na Instagramu, uz fotografije svoje nove strasti, sokolarstva.

Nastavljajući da se zahvaljuje fanovima, napisala je: "Vaši komentari, objave i omaži pružili su mi utjehu veću nego što možete da zamislite. Ništa od toga nije prošlo neprimećeno, naprotiv, nosilo me je kroz mnoge teške noći."

Šeron je dodala: "Iako još uvek pokušavam da pronađem ravnotežu, željela sam da podelim s vama nekoliko predivnih stvorenja s kojima sam provela jedno popodne."

"Povezanost koju ostvarite s ovim moćnim pticama zasniva se isključivo na povjerenju i sigurnosti. One će sleteti na vas samo ako osjete da ste smireni i da ih se ne plašite."

Na kraju je zaključila: "To je veza koju veoma dobro poznajem, a samo iskustvo bilo je pravo malo čudo."

Pogledajte

01:27
Šeron Ozborn se prvi put oglasila nakon smrti muža
Izvor: Instagram/sharonosbourne
Izvor: Instagram/sharonosbourne

Preminuo u 76. godini

Ozi Ozborn preminuo je 22. jula nakon duge borbe s Parkinsonovom bolešću. Imao je 76 godina.

"Sa tugom koju riječi ne mogu da opišu, moramo da saopštimo da je naš voljeni Ozi Ozborn preminuo jutros," navela je njegova porodica u zvaničnom saopštenju, potvrđujući vijest o njegovoj smrti.

Pogledajte kako je izgledala sahrana Ozija Ozborna:

"Bio je okružen porodicom i ljubavlju. Molimo sve da u ovom teškom trenutku poštuju našu privatnost — Šeron, Džek, Keli, Ejmi i Luis."

Pored dijagnoze Parkinsonove bolesti, koju je otkrio u januaru 2020. godine, muzičar i autor hita "Crazy Train" godinama se borio i s posljedicama povrede vrata zadobijene u nesreći na kvadu 2003. godine. U maju 2022, Ozi je objavio da više ne može "normalno da hoda" nakon što je prošao kroz operaciju vrata koju je opisao kao ključnu. Zdravstveni problemi koji su ga godinama pratili na kraju su doveli do toga da se Ozi u novembru 2023. povuče sa turneja. Ipak, posljednji put se popeo na binu u julu 2025. godine, zajedno sa svojim bendom "Black Sabbath".

(MONDO)

Ozi Ozborn

