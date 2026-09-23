Džek Ozborn otkrio kako izgleda život sa petoro djece bez dadilje: "Mislio sam da će biti mnogo teže"

Džek Ozborn otkrio je kako izgleda život sa petoro djece bez dadilje.

Izvor: Instagram/Screenshot/jackosbourne

Džek Ozborn otvoreno je govorio o roditeljstvu i otkrio da on i njegova supruga Ari Ozborn podižu petoro djece bez dadilje.

"Da, mi nemamo dadilju. Mislio sam da će biti mnogo teže nego što jeste, ali pronađete neki ritam", rekao je Džek za magazin People tokom događaja povodom nominacija za Emi nagrade u Los Anđelesu.

Ari je nezaposlena, tako da ona ostaje kod kuće sa djecom, a ona i Džek imaju kćerke Mejpl (4) i Ozi Matildu, koja ima šest mjeseci. Džek iz prethodnog braka sa Lisom Steli ima još troje djece: Perl (14), Endija (11) i Mini (8).

Džek je ranije govorio i o tome da je njegov pristup roditeljstvu strukturisaniji nego što je bio slučaj dok je on odrastao uz roditelje, pokojnog frontmena Black Sabbatha Ozija Ozborna i Šeron Ozborn.

"Sa svojom djecom sam malo više strukturisan nego što su moji roditelji bili sa mnom. Neću ih izvoditi iz škole samo da bismo putovali. Radimo to pomalo, ali mislim da je struktura zdrava", rekao je.

Džek i Ari su najmlađu kćerku dobili u martu, a dali su joj ime Ozi Matilda u čast Džekovog pokojnog oca, koji je preminuo u julu.

Džek je uspio da saopšti Oziju da će ponovo postati deda prije njegove smrti. U intervjuu za The Sun u decembru opisao je trudnoću kao izvor nade u periodu kada je porodica tugovala.

"To je sjajno. Mislim da je to djelimično zdrava distrakcija, djelimično iscjeljenje – vjerovatno u tom nekom 'punom krugu', na čudan način. To je na neki način odnijelo energiju iz procesa tugovanja i usmjerilo je ka malo više nade", rekao je.

(CDM/Yumama)