Birmingem uvodi „Ozijev dan“: Rodni grad odaje počast legendarnom muzičaru

Birmingem će 22. jula obilježiti prvi „Ozijev dan“, manifestaciju posvećenu Oziju Ozbornu uz muziku, umjetnost i programe u čast rok legende.

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Birmingem, rodni grad pjevača rok grupe "Blek sabat" Ozija Ozborna, odaće počast preminulom muzičaru na godišnjicu njegove smrti organizujući manifestaciju "Ozijev dan".

Gradsko vijeće Birmingema saopštilo je da će 22. jula, tokom prvog godišnjeg obilježavanja "Ozijevog dana", biti organizovan program muzike i umjetnosti posvećenih životu, nasljeđu i birmingemskim korijenima "Princa tame", čime će se grad pretvoriti u živi omaž rok legendi, prenosi časopis "Roling ston".

Birmingem je već dugo omiljeno odredište obožavalaca Ozija Ozborna zahvaljujući turističkim atrakcijama kao što su klupa posvećena grupi "Blek sabat" i murali sa njegovim likom.

Među planiranim programima su nastupi duvačkog ansambla "Bostin bres", koji je učestvovao u pogrebnoj povorci Ozija Ozborna prošle godine, izvodeći pjesme grupe "Blek sabat", kao i podnevni koncert Simfonijskog orkestra grada Birmingema.