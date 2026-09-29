Tejana Tejlor ostavila veš kod kuće: Glumica obukla ogrtač-haljinu i odnijela pobjedu za najbolji stil

Izdanje Tejane Tejlor sa dodjele MTV VMAs nagrada odličan je primjer da izazovna haljina i dobar stil mogu da idu ruku pod ruku.

Izvor: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Tejana Tejlor je na sinoćnoj VMAs dodjeli bila prezenterka, a kao nominovana u kategoriji najbolja kolaboracija (za pjesmu "Hard Part" koju je uradila sa Laki Dajom) čekala je listu dobitnika. Priznanje je pripalo Madoni za saradnju sa Sabrinom Karpenter.

Tejana je sinoć uručila nagradu za najbolji pop K-pop zvijezdi Lisi za njenu pjesmu "Dream", a iako je kući otišla bez muzičkog priznanja, donijela je modnu pobjedu. I to zahvaljujući Zuhair Murad haljina - ogrtaču, ukrašenom šik perjem.

Tejan Tejlor

Izvor: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Toaleta je prozirna sa istaknutim lakiranim pojasom koji ističe struk i čini neobičnu haljinu još glamuroznijom. Dekolte je izrazito dubok i razotkriva da se ovakva odjeća nosi bez grudnjaka. Dizajn je takav da ne otkriva u potpunosti grudi. Postoji mogućnost i da je Tejana Tejlor nosila trake za bradavice, samoljepljive, tanke i diskretne jastučiće koji se lijepe direktno preko ovog dijela grudi.

Tejan Tejlor

Izvor: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Kada su u pitanju ostali komadi veša, primjetno je da je glumica nosila gaćice neutralne boje, koje ipak nisu narušile iluziju "gole haljine". Mnogi hvale stajling Tejane Tejlor kao i njene frizere jer su joj stilizovali kosu na veoma originalan način - savršen za odjeću koju je nosila.

Uz ovakvu toaletu i frizuru Tejana je ponudila i najglamurozniju verziju haljina - ogrtača. "Nonšalantnost" u odijevanju dovedena je do najefektnijeg nivoa.

Podsjećanja radi, ogroman preokret u karijeri Tejane Tejlor, koja je i plesačica, dogodio se upravo na MTV VMAs 2016. godine kada je Kanje Vest premijerno prikazao spot za pjesmu "Fade". Teyana je bila glavna zvijezda tog videa, a njen fantastični ples u teretani postao je jedan od najkomentarisanijih i najvažnijih pop-kulturnih momenata te godine. Osvojila je nagradu za najbolju koreografiju.

Na dodjeli 2021. godine iznenadila je publiku kada se pridružila pjevačici Normani na bini tokom njenog izvođenja hita "Wild Side".

Tejana je do sada osvojila preko 50 nagrada u muzici, filmu, plesu i režiji. Izdvajaju se Zlatni globus za sporednu ulogu u filmu One Battle After Another, Gremi za najbolji R&B album (Escape Room), kao i Costume Designers Guild za njen uticaj na estetiku, kostime i modu u vizuelnim umjetnostima.

(Kurir.rs/Žena)