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Pila "tablete za sreću" od 15. godine: Zvanično saopšten uzrok smrti slavne holivudske glumice Hajden Panetijer

Pila "tablete za sreću" od 15. godine: Zvanično saopšten uzrok smrti slavne holivudske glumice Hajden Panetijer

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Smrt Hejden Panetijer šokirala je svijet filma, a uzrok smrti je zvanično potvrđen kao nesrećan slučaj usled kombinacije supstanci.

Zatvorena istraga: Poznat uzrok smrti Hejden Panetijer Izvor: Rainer Jensen/DPA

Iznenadna smrt holivudske glumice Hejden Panetijer šokirala je filmsku industriju, koja je ove godine već pogođena velikim gubicima. Iako je njena javna borba sa bolestima zavisnosti u početku pokrenula brojna nagađanja, policija je zvanično zaključila slučaj i zatvorila istragu nakon izvještaja mrtvozornika u kojem je naveden tačan uzrok smrti.

Hitne službe su 16. avgusta, oko 13.51 časova, reagovale na poziv zbog žene u besvesnom stanju u stanu u Grinvilu, u Južnoj Karolini. "Pružena je medicinska pomoć, međutim, ženska osoba, kasnije identifikovana kao Hejden Panetijer, proglašena je mrtvom na licu mjesta", saopštio je tada portparol policije. Poziv hitnoj pomoći iz njenog stana uputili su njen povremeni partner Brajan Hikerson i njegov brat Zak.

Toksikološki nalazi objavljeni u septembru pokazali su da je preminulauslijed smrtonosne kombinacije supstanci, među kojima su bili fentanil i ksanaks.

Prema prvobitnom izveštaju, na telu nije bilo tragova nasilja. "Na osnovu nalaza kancelarije mrtvozornika i rezultata istrage, smrt Hejden Panetijer zvanično se vodi kao nesrećan slučaj", potvrdila je policija Grinvila. Glumica je imala 36 godina.

Panetijerova je u svet šou-biznisa ušla sa svega godinu dana, pojavivši se 1990. godine u reklami za igračke kompanije "Plejskul". Već 1994. dobila je ulogu u sapunici "Jedan život za život", dok je od 1996. do 2000. godine bila dio stalne glumačke ekipe serije "Vodilja".

Tokom karijere ostvarila je brojne televizijske i filmske uloge, a publika je posebno pamti po projektima "Ali Mekbil", "Malkolm u sredini", "Heroji" i "Nešvil". Godinama prije tragedije otvoreno je govorila o ličnom paklu, priznajući da se sa opijatima prvi put susrela sa svega 15 godina.

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