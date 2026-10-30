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"Izgleda kao da ima 65 godina": Slike slavne pjevačice obišle svijet, zbog izgleda izbila svađa u komentarima

"Izgleda kao da ima 65 godina": Slike slavne pjevačice obišle svijet, zbog izgleda izbila svađa u komentarima

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Paparaci su uslikali Pink bez scenske šminke, pa su njene fotografije izazvale šok i brojne komentare na internetu.

Slike slavne pjevačice obišle svijet, zbog izgleda izbila svađa u komentarima Izvor: Instagram/pink/printscreen

Pjevačica Ališa Mur, poznatija kao Pink, poznata je po akrobatskim scenskim nastupima,neobičnim, kratkim frizurama i ekstravagantnim odjevnim kombinacijama.

Poznata je i kao pjevačica koja eksperimentiše sa izgledom, ali odbija botoks i filere koji bi prikrili činjenicu da ima 47 godina.

Pink je sada uslikana tokom šetnje gradom, obučena, opet, u neobičnu odjevnu kombinaciju i s maramom na glavi, a komentari su se usijali. 

Izvor: Instagram/pink/printscreen

"Izgleda kao da ima 65 godina", glasio je jedan od njih, koji je pokrenuo raspravu.

Pogledajte kako sada izgleda Pink:

Bilo je i onih koji su je branili: jedan korisnik je s pravom upitao "zašto su ljudi iznenađeni što 47-godišnja žena bez šminke izgleda kao 47-godišnja žena bez šminke".

Sama Pink je odgovorila na ovaj talas kontroverzi svojim karakterističnim humorom. Objavila je paparaco fotografiju na društvenim mrežama i napisala:

"Najbolja fotografija. O čemu svi uopšte pričaju? Izgledam nevjerovatno, i može se vidjeti da sam se trudila. Probudila sam se i rekla: 'Danas ću pokazati nevjerovatan izgled.' I jesam".

(Mondo)

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Tagovi

pjevačica izgled

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