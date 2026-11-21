Tim Dina Merlina reagovao je na otkazivanje koncerta u Splitu, naglašavajući da je dogovorena suma bila 140.000 evra za njegov nastup.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Menadžment Dina Merlina zvanično je reagovao povodom odluke da se otkaže njegov nastup na splitskoj Rivi, koji je u sklopu novogodišnjeg programa bio zakazan za 30. decembar.

U detaljnom obraćanju javnosti demantovali su navode koji su prethodnih dana kružili o visini pevačevog honorara i budžetu događaja.

Ukupna dogovorena cifra za kompletan angažman Dina Merlina i njegove ekipe bila je 140.000 evra u bruto iznosu, što je podrazumijevalo i cjelokupnu digitalnu promociju događaja.

"Želimo jasno da istaknemo da je ponuđena i prihvaćena cijena bila 140.000 evra bruto za angažman umjetnika i cjelokupnog tima uključenog u pripremu koncertnog spektakla, kao i za sveobuhvatnu digitalnu promotivnu kampanju, upravo zato jer je Grad Split tražio da se koncert održi po istom principu kao što je i prošle godine održan spektakl na Stradunu u Dubrovniku. Navedeno je vrlo jasno komunicirano od početka u svim našim pregovorima", poručili su iz njegovog tima.

Takođe su naglasili da je najveći dio tih troškova već bio obezbijeđen preko sponzorskih ugovora, te da gradski budžet ne bi snosio pun teret organizacije.

"U projektu su bili uključeni komercijalni sponzori koji bi podmirili dio naknade u iznosu od 80.000 evra, a koji su, kao i mi, iznenađeni današnjim istupom gradonačelnika Splita budući da su svi ugovori već bili u fazi finalizacije."

"Naglašavamo posebno kako cijena produkcije u iznosu od 160.000 evra, koja se takođe pojavila u javnom prostoru, jeste ukupan iznos prikupljenih svih tehničkih zahtjeva izvođača za koncerte 30. i 31.12. na Rivi, a taj se iznos ni u jednom dijelu ne plaća Dini Merlinu nego odabranoj firmi za produkciju, što je u nadležnosti organizatora. Skrećemo pažnju da bez obzira na današnje izlaganje gradonačelnika Šute, tehničke potrebe, kao i cijene produkcije ostalih izvođača, ostaju nepromijenjene."

Vidi opis Oglasili se iz tima Dina Merlina zbog otkazanog koncerta u Splitu: Spomenuli 140.000 evra i uključili advokate Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Takođe, iako ugovor nije bio finaliziran niti potpisan, sam je gradonačelnik javno objavio termin koncerta i detalje pregovora. No, nastavili smo pregovore u dobroj vjeri jer je i nama bila želja da Grad Split tu noć bude centar cijelog regiona, kao što je bio i prošlog ljeta na Merlinovom velikom stadionskom koncertu na Parku mladeži u Splitu ili Dubrovniku prethodnih godina za Silvestrovo."

"Imajući u vidu izjavu gradonačelnika sa pres konferencije održane dana 20. novembra da Grad Split ni u jednom trenutku nije zadužen za Klinički bolnički centar, odnosno za zdravstvo, ostaje nejasno zbog čega je odluka donesena isključivo zbog jednog izvođača, dok se ostatak najavljenog programa nastavlja prema planu uz troškove koji uveliko premašuju čak i ukupnu naknadu za cjelokupni nastup Dine Merlina."

"Žao nam je što je propuštena jedna prilika za zajednički susret i nezaboravno koncertno veče. Naša publika dobro zna da joj uvijek želimo pružiti samo najbolje, bez kompromisa u kvalitetu i doživljaju."

Na kraju su najavili i konkretne korake zbog načina na koji je došlo do otkazivanja.

"Budući da je ovom velikom regionalnom umjetniku usljed jednostranih akcija organizatora nanesena značajna reputacijska šteta, dalju komunikaciju sa Gradom Splitom i gradskim firmama koje organizuju događaj preuzeće međunarodni pravni tim eksperata koji će detaljno proučiti sve okolnosti ovog slučaja i mogućnosti preduzimanja odgovarajućih pravnih koraka", navodi se u saopštenju.

Vidi opis Oglasili se iz tima Dina Merlina zbog otkazanog koncerta u Splitu: Spomenuli 140.000 evra i uključili advokate Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

(Mondo.rs)